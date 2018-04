ArisGlobal breidt hun traject uit voor het leveren van een geïntegreerd, cognitief platform voor LifeSphere Regulatory™

ArisGlobal, een toonaangevende leverancier van geïntegreerde, cloud-gebaseerde software-oplossingen voor levenswetenschappen, kondigde aan dat LifeSphere Regulatory, het geïntegreerd platform voor regelgevende zaken en wettelijke naleving, zijn eerste belangrijke mijlpaal bereikt heeft. De meest recente toevoeging van een wereldwijd farmaceutisch top 5-bedrijf, evenals hun instemming om een gezamenlijke inbreng te leveren ten aanzien van de standaardpraktijken voor de sector, bevestigt ArisGlobals positie als leider op het gebied van life sciences-oplossingen voor regelgevende zaken. Bovendien, zullen de verbeterde, nieuwe mogelijkheden die een unieke aanpak bieden voor het scheiden van dat wat er op het hoofdkantoor wordt gedaan en wat op regionaal niveau, nu efficiënter gebruik van het systeem om betere efficiëntie te leveren.

(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/523994/ArisGlobal_Logo.jpg )



"Onze klanten profiteren van het beste uit onze vorige, huidige en toekomstige werelden," aldus Wim Cypers , Senior Vice President, Regulatory - ArisGlobal. "Ten eerste profiteren ze van onze meer dan 20 jaar lange leiderschapservaring en kennis op het gebied van regelgevende zaken. En bovendien kunnen ze nu al gebruikmaken van alle mogelijkheden van LifeSphere Regulatory op de cloud, met lagere totale eigendomskosten. En als gevolg van de cloud-implementatie, zijn ze nu al gepositioneerd voor onze releases van LifeSphere Publishing™ en LifeSphere Analytics™, gepland voor eind 2018."

Het Top 5-bedrijf dat zich onlangs als klant van LifeSphere RIMS aangemeld heeft, maakt deel uit van een samenwerkingsverband met Top 20-klanten. Door samen te werken met de vakexperts en het productbeheer van ArisGlobal, zullen deze bedrijven belangrijke input leveren waardoor ArisGlobal in staat gesteld zal worden om de denkprocessen en -methodes vast te leggen en te codificeren en een standaard benadering van best practices voor de sector op elke oplossing toe te passen.

Het LifeSphere Regulatory-platform biedt geïntegreerde modules voor het beheer van wettelijk informatie, alsmede voor IDMP/compliance management, en het tracken van regelgevende aanvragen.

ArisGlobal is een exposant tijdens de DIA Europe 2018, stand 20, dat van 17-19 april in Bazel, Zwitserland zal plaatsvinden, en tijdens de eRegulatory Summit, stand 9, dat van 24-26 april in Lissabon, Portugal zal plaatsvinden.

Over ArisGlobal

ArisGlobal is het visionaire technologische bedrijf dat de manier transformeert waarop de succesvolste life sciences-bedrijven van vandaag hun doorbraken ontwikkelen en nieuwe producten op de markt brengen. Ons cognitieve technologieplatform, LifeSphere, integreert machineleermogelijkheden om alle kernfuncties van de productlevenscyclus te automatiseren. Ons cognitieve platform, ontworpen met diepgaande expertise en een langetermijnperspectief dat zich uitstrekt over ruim 30 jaar, biedt handige inzichten, verhoogde efficiëntie, en zorg voor naleving en lagere totale eigendomskosten door gedeeld gebruik.

Het hoofdkwartier van ArisGlobal bevindt zich in de Verenigde Staten en het bedrijf heeft regionale kantoren in Europa, India en Japan. Bezoek arisglobal.com, of volg ArisGlobal op LinkedIn en Twitter.

Aanvullende Informatie - ArisGlobal Oplossing voor regelgevende zaken

LifeSphere IDMP - Volledige ISO IDMP-softwareoplossing

agXchange - Het tracken van regelgevende aanvragen

SOURCE ArisGlobal