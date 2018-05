Auto's in de "mooiste race ter wereld" worden gecertificeerd in het 1000 Miglia Register

De motoren worden opgewarmd voor de 1000 Miglia, de 36e incarnatie van de race die werd gehouden tussen 1927 en 1957. Van 16 tot 19 mei 2018 zullen de 450 geregistreerde teams, uit vijf verschillende continenten, zeven regio's en meer dan 2000 steden en dorpen doorkruisen. De race heeft een totale lengte van meer dan 1700 kilometer en voert over Italiaanse wegen die bekend staan vanwege het prachtige landschap en de artistieke waarde. De race, hét symbool van Italiaanse uitmuntendheid, is verdeeld in vier fasen: van Brescia naar Cervia-Milano Marittima, van Cervia-Milano Marittima naar Rome, van Rome naar Parma en van Parma naar Brescia.

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/680890/1000_Miglia_Logo.jpg )



Tijdens de Editie 2018 van de "mooiste race ter wereld" wordt het 1000 Miglia Register geïntroduceerd. Dit register wordt beheerd in samenwerking met ACI Storico, ACI Sport en FIVA (Fédération Internationale des Véhicules Anciens). Het doel van het 1000 Miglia Register is te voldoen aan de vraag naar duidelijke, transparante richtlijnen omtrent de historische, originele staat van de betrokken voertuigen, vanwege het toenemende aantal registraties voor de race en het grote aantal klassieke auto's dat na zorgvuldige restauratie weer deelneemt.

Met het 1000 Miglia Register willen de race-organisatoren - 1000 Miglia Srl en Automobile Club Brescia - enerzijds op basis van chassisnummers of kentekenplaten de unieke voertuigen catalogiseren, registreren en certificeren die hebben deelgenomen aan minstens één van de 24 races die gehouden zijn tussen 1927 en 1957. Anderzijds wil men de modellen die hebben deelgenomen aan tenminste één evenement tussen 1927 en 1957 reguleren en certificeren.

Er worden twee registers geopend en beheerd door de certificeringsinstanties: '1000 Miglia Competitor Cars 1927/1957', uitsluitend bedoeld voor voertuigen die deelnamen aan één van de oorspronkelijke evenementen tussen 1927 en 1957, en '1000 Miglia Eligible Cars', voor voertuigen die geschikt zijn voor registratie en deelname aan toekomstige herdenkingsevenementen.

Alleen originele auto's die voor 31 december 1957 gefabriceerd en in originele staat of als zodanig hersteld zijn, of auto's met tijdens gebruik aangebrachte, gedocumenteerde wijzigingen, kunnen worden geregistreerd in het 1000 Miglia Register. Het bezit van een FIVA-identiteitskaart is vereist voor opname in het 1000 Miglia Register; deze kan worden aangevraagd tijdens de registratie. Voertuigen die het eigendom zijn van inwoners van Italië moeten ook beschikken over een ACI Storico-documentatie (dit is optioneel voor niet-ingezetenen).

Het 1000 Miglia Register vereenvoudigt de registratie voor toekomstige evenementen: vanaf 2019 is het verstrekken van een certificeringsnummer voldoende en is het niet langer nodig om verdere documentatie, gegevens en foto's van het voertuig aan te leveren. Eén van de functies van het Register is het garanderen van de authenticiteit bij transacties met voertuigen die voldoen aan de "1000 Miglia-standaard".

Contact: +393-471-010-498, press@1000miglia.it

BRON 1000 Miglia