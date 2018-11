Bijzondere wagens stelen de show op Messe Essen

ESSEN, Germany, November 28, 2018 /PRNewswire/ --

- PS-festival voor sportwagens, tuning en lifestyle, motorsport en classic cars

- Op de Essen Motor Show zijn onder meer een Porsche van oud metaal en een supertruck te zien

Al sinds het eerste begin biedt de Essen Motor Show een podium aan unieke en bijzondere voertuigen. Dat geldt ook voor de 51e editie van het PS-festival, die plaatsvindt van 1 t/m 9 december (Preview Day op 30 november). Design cars, een Porsche van oud metaal en een enorme Mercedes-truck met twee opleggers: in hal 3 van de Messe Essen valt een zeer gevarieerde collectie te bewonderen. Of ze nu kunnen rijden of niet, de blikvangers bieden genoeg gespreksstof.

Een ervan is het studiemodel 'Rinspeed Snap', dat bestaat uit een cabine en een platform. Het platform 'Skateboard' biedt ruimte aan de techniek en mechanica. Cabine 'Pod' beschikt over vier zitplaatsen en kan worden losgekoppeld om bijvoorbeeld in te kamperen. Sportwagenfabrikant RUF uit Pfaffenhoven toont in Essen de nieuwe SCR 2018. Twee jaar geleden is een prototype gepresenteerd, dat verder is ontwikkeld en inmiddels op kleine schaal wordt geproduceerd. Zender stuurde de Concept Car 500 Corsa Stradale naar Essen, met de Fiat 500 als basis. De auto dankt zijn snelle uiterlijk aan een aerodynamische kit van koolstofvezel laminaat. Brabus showt op de Essen Motor Show een speciale editie van de BRABUS 700 4x42: wereldwijd rijden er slechts tien exemplaren van deze indrukwekkende terreinwagen rond.

Het team 'Giganten aus Stahl' last kunstwerken in elkaar van oud metaal en gebruikte auto-, motor- en vrachtwagenonderdelen. Elke sculptuur is uniek. Zo ook de Porsche GT3 RS in Essen, die 1300 kilo weegt. Een team van drie man heeft er bijna vier maanden aan gewerkt en circa 20.000 stukken oud metaal geslepen. Nog meer opzien baart de Mercedes-Benz Actros 2663 Lowrider: de auto wint niet alleen prijzen op festivals, maar zorgt er ook voor dat eigenaar Mika Auvinen uit Finland dagelijks geld verdient. De 76 ton zware paarse blikvanger met twee silo-opleggers wordt gebruikt in de transportsector. Naar schatting kost deze droomwagen alleen al aan materiaal zo'n EUR 450.000.

