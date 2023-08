Blues breidt Global IoT Connectivity Solutions uit in EMEA

De uitbreiding van het aanbod in de UK, Nederland, Duitsland en daarbuiten zal IoT-mogelijkheden ondersteunen van productie tot schone technologie

MANCHESTER, Massachusetts, 16 augustus 2023 /PRNewswire/ -- Blues, een leider op het gebied van connected Internet of Things (IoT)-technologie die datagestuurde oplossingen mogelijk maakt, heeft vandaag aangekondigd dat het bedrijf haar activiteiten in EMEA heeft uitgebreid met nadruk op de UK, Nederland en Duitsland. De uitbreiding van Blues zal een draadloze infrastructuur voor slimme apparaten bieden aan toonaangevende bedrijven in de productie, schone technologie, het opladen van elektrische voertuigen en andere cruciale sectoren die onze wereldwijde gemeenschap verbeteren.

De betrouwbare, innovatieve connectivity solutions van Blues leveren IoT-gestuurde data intelligence voor bedrijven, zodat deze wereldwijde uitdagingen rond schone energie kunnen aanpakken of betere informatie kunnen leveren aan hun productiemethoden. Door gebruik te maken van het wereldwijde mobiele netwerk kunnen organisaties IoT-apparaten met behulp van de paradepaardjes van Blues, Notecard en Notehub, snel en veilig met de cloud verbinden, waardoor verbindingsproblemen, cyberbeveiligingsproblemen en de behoefte aan dure infrastructuur worden geëlimineerd..

"Onze uitbreiding in EMEA zal de wereldwijde toegang tot onze IoT connectiviteitsoplossingen verbeteren, problemen in de echte wereld oplossen en bedrijven een nieuwe set tools geven om operaties efficiënter te maken", zegt Jim Hassman, President en CRO van Blues. "Europese bedrijven zijn toonaangevend op het gebied van schone technologie, het opladen van elektrische voertuigen, de productie en andere sectoren die van invloed zijn op ons dagelijks leven en de planeet die we samen delen. Maar het gebrek aan betrouwbare toegang tot IoT-gegevens en de onmogelijkheid om apparaten veilig met de cloud te verbinden hebben de vooruitgang belemmerd. Met het aanbod van Blues kunnen deze vernieuwers nu intelligente activiteiten en gegevensgestuurde oplossingen over de hele wereld ondersteunen."

Blues maakt het voor iedereen eenvoudig en mogelijk om IoT oplossingen en gegevensanalyse te implementeren met zichtbaarheid en beveiliging op elk niveau. Met Notecard en Notehub kunnen organisaties hun fysieke producten op grote schaal met de cloud verbinden via een plug-and-play oplossing die zich aanpast aan elke systeem- of apparaatarchitectuur. Het Blues-product omvat een mobiele verbinding, biedt op verbruik gebaseerde prijzen en er zijn geen telefooncontract of abonnementskosten voor nodig.

Met eenvoudig te implementeren functies bieden de apparaten van Blues oplossingen voor aansluiting met het IoT voor alle industrieën met toepassingen zoals het op afstand beheren van industriële, elektrische voertuigen, gegevens in de gezondheidszorg en bewaking van de luchtkwaliteit.

Ga voor meer informatie over hoe Blues vandaag de dag zakelijke klanten van dienst is hier naar Blues use cases.

Over Blues

Wij geloven dat ieder individu de kracht heeft om een positieve invloed te hebben. Onze missie: Innovatie stimuleren door connectiviteit eenvoudig te maken – voor organisaties van elke omvang, hun klanten en het milieu.

Blues helpt bedrijven en overheden over de hele wereld om betrouwbare en innovatieve connectiviteitsoplossingen te creëren die meetbaar waarde opleveren met behulp van IoT-gedreven data intelligence. Met Blues kunnen klanten eenvoudig van en naar elk apparaat, overal en op elk moment, informatie verzenden en ontvangen waardoor de bedrijfsactiviteiten worden verbeterd en tegelijkertijd de kosten worden verlaagd. De paradepaardjes van Blues, Notecard en Notehub, lossen de grootste uitdagingen op die verbonden zijn aan IoT-connectiviteit, waardoor het eenvoudig is om elk fysiek product veilig met de cloud te verbinden.

Meer dan 900 organisaties wereldwijd, van non-profitorganisaties tot startups tot ondernemingen, gebruiken geïntegreerde hardware, software en cloudservice IoT-technologieën van Blues om de operationele efficiëntie te verbeteren, klantervaringen te verrijken en nieuwe inkomstenstromen te creëren. Volg Blues op X (voorheen Twitter), LinkedIn en Facebook .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1633789/Blues_v2_Logo.jpg

SOURCE Blues