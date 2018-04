Booking.com en Keukenhof openen deuren voor een onvergetelijke nacht

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/677370/Booking_com_keukenhof.jpg )

Na het inchecken worden gasten begeleid naar de luchtbel, die is uitgerust met alle benodigdheden voor een onvergetelijke en sfeervolle overnachting. Ook hebben gasten toegang tot het gehele park en krijgen ze een diner aangeboden in een van de restaurants van Keukenhof, alsook het ontbijt de volgende ochtend.

Presentatrice en reisfanaat Nicolette Kluijver brengt vandaag als eerste gast een nacht door in Keukenhof, en verrast hiermee bovendien haar moeder en oudste dochter.

Er zijn in totaal drie nachten beschikbaar en boeken is alleen mogelijk op 17, 18 en 19 april vanaf 10 uur 's ochtends voor een overnachting voor twee personen op 20, 21 of 22 april. Per dag is er een nacht te boeken.

Het volledige bericht en aanvullend beeldmateriaal in hoge resolutie is de vinden op Booking.com Newsroom Nederland.

