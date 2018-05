Canon Medical Systems optimaliseert beveiliging en ondersteuning van klanten en werknemers met MobileIron

Canon Medical, een onderdeel van de Canon inc., verkoopt, distribueert en onderhoudt CT- en MR-systemen, ultrasound - en interventionele röntgenapparatuur en geavanceerde software om 2D-, 3D- en 4D-beelden van anatomische en fysiologische functies vast te leggen en te analyseren. Het bedrijf is actief in een sector waarin reputatie en betrouwbaarheid van cruciaal belang zijn. Zeker als het aankomt op veilige manieren van werken en het waarborgen van privacy. Met de hulp van partner Dahvo en een breed scala aan Enterprise Mobility Management (EMM)-oplossingen van MobileIron heeft de Europese divisie van Canon Medical Systems zijn workflows weten te transformeren voor de optimalisatie van het beheer en de beveiliging van zijn mobiele devices, apps en data. De leverancier van medische systemen heeft daarmee belangrijke stappen gemaakt om compliant te zijn aan toekomstige wet- en regelgeving, zoals de AVG.

"Vereenvoudiging was voor ons een belangrijke prioriteit", stelt Galton Wolff, IT-beheerder bij Canon Medical. "De meeste van onze medewerkers werken op afstand of op locatie bij klanten. Omdat onze IT-afdeling 'lean and mean' is, moet onze oplossing voor mobiele apparaten eenvoudig te implementeren en beheren zijn. Maar zelfs met onze 'lean and mean' IT operations afdeling is de implementatie en beheer van onze EMM –omgeving via MobileIron een fluitje van een cent. Daarbij moeten we ook rekening houden met landspecifieke richtlijnen, zoals apps waarmee werknemers zich kunnen aanmelden om hun veiligheid te bevestigen (Verenigd Koninkrijk), aanvullende privacy-instellingen (Duitsland) en (toekomstige) wetten die het gebruik van e-mail na officiële werktijden verbieden (Frankrijk). MobileIron biedt ons de perfecte oplossing", aldus Wolff. "De tijd die nodig is om nieuwe mobiele apparaten te registreren is gereduceerd tot dertig à zestig minuten voor een nieuwe laptop en en tien minuten voor smartphones. Onze IT-afdeling houdt daarmee meer tijd over voor andere verzoeken en nieuwe initiatieven en innovaties."

Canon Medical Systems is overgestapt van Blackberry's naar IoS-devices die worden geconfigureerd via het Apple Device Enrollment Program (DEP) en beveiligd door MobileIron. Dit maakt eenvoudige configuratie van policies voor wachtwoorden mogelijk, veilig e-mailgebruik, het op afstand vergrendelen en wissen van devices en het beheren vanVPN- en WiFi-toegang , zonder dat de IT afdeling handmatige toegang nodig heeft tot de afzonderlijke apparaten. Mobiele gebruikers hebben toegang tot interactieve apps voor alle medische systemen van Canon Medical en up-to-date handleidingen voor ondersteuning op locatie via MobileIron Apps@Work. De content op mobiele apparaten kan met MobileIron Tunnel veilig worden bewerkt. MobileIron Web@Work biedt veilige toegang tot interne webservices en applicaties, terwijl gebruikers met MobileIron Docs@Work altijd en overal bestanden kunnen opvragen, bewerken en delen.

"Door onze samenwerking met multinationals zoals Canon Medical Systems begrijpen we als geen ander het bedrijfskritische belang van zakelijke beveiliging", zegt Simon Biddiscombe, CEO van MobileIron. "Het doet ons een genoegen dat Canon Medical Systems Europe zijn medewerkers nu veilig, mobiel toegang kan bieden tot de gegevens die ze nodig hebben."

Over MobileIron

MobileIron zorgt voor een veilige basis voor bedrijven wereldwijd, waarmee zij Mobile First-organisaties kunnen worden. Ga voor meer informatie naar www.mobileiron.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/655585/MOBILEIRON_Logo.jpg

BRON MobileIron

Gerelateerde links

http://www.mobileiron.com