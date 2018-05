ClickSoftware benadrukt de voordelen van voorspellende buitendienst en verandermanagement tijdens Field Service Forum 2018

BURLINGTON, Massachusetts, 17 mei 2018 /PRNewswire/ -- ClickSoftware, de toonaangevende leverancier van managementsoftware voor de buitendienst, kondigde vandaag aan dat het een presentatie zal geven en een stand zal hebben tijdens het Field Service Forum dat op 30-31 mei in het Novotel Hotel Amsterdam City gehouden zal worden.

Op 31 mei om 9.40 uur zal Hilla Karni, ClickSoftware's vice president voor Product and Market Readiness, pleiten voor een verschuiving van reactieve naar voorspellende buitendiensten. Ze zal spreken over de onnodige kosten die geassocieerd zijn met de oudere processen en de gevolgen van voorspellende velddiensten op bedrijfskritieke prestatie-indicatoren. Later op de dag zal Karni een rondetafelgesprek houden over verandermanagement, met een focus op grootschalige invoering van technologieën, beleidsregels of processen. ClickSoftware zal tijdens de beurs ook een stand hebben waar deelnemers meer te weten kunnen komen over de oplossingen van ClickSoftware.

WIE: Hilla Karni, Vice President, Product and Market Readiness, ClickSoftware



WAAR: Novotel Hotel Amsterdam City

Europaboulevard 10, 1083 AD Amsterdam



WANNEER: 31 mei 2018





"Shifting from Reactive to Predictive Field Service" - Gesprek over waardeketen

9.40 - 9.55 uur





"How Change Management Can Make or Break Your Implementation" - Rondetafelgesprek kaderleden

3.30 - 4.25 uur

Over ClickSoftware

ClickSoftware is een wereldleider op het gebied van managementoplossingen voor de buitendienst, het leveren van waarde door verbeterde efficiëntie, doeltreffendheid, en het verbeteren van de klantervaring. ClickSoftware combineert ongeëvenaarde industriële expertise en ultramoderne computerwetenschappen om betekenisvolle, meetbare bedrijfswaarde te leveren, waardoor kritieke bedrijfsprocessen geoptimaliseerd en de klanten tevredengesteld worden. Click Field Service Edge voorziet leidinggevenden in de buitendienst van de slimste technologieën en de beste praktijken van over de hele wereld om tastbare resultaten, realtime advies, en echte operationele kennis te leveren.

Ga voor meer informatie naar https://www.clicksoftware.com/. Volg ons op Twitter.

Klik. Werkelijke kennis. Op het werk.

Mediavragen:

Jill Rosenthal

InkHouse voor ClickSoftware

clicksoftware@inkhouse.com

