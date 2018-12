Consumenteninformatie: Gardena roept de gazonmaaiers met accu PowerMax™ Li-40/37 en Li-40/41 preventief terug

ULM, Duitsland, December 4, 2018 /PRNewswire/ --

In het belang van preventieve bescherming van de consument roept GARDENA Manufacturing GmbH, de gazonmaaiers met accu PowerMax™ Li-40/37 (art.nr. 5038) en Li-40/41 (art.nr. 5041) terug. De producten werden verkocht van januari 2017 tot november 2018 in doe-het-zelfzaken, tuincentra en online winkels in verschillende Europese landen.

Interne tests hebben onder bepaalde omstandigheden een kortsluiting in de elektronica aangetoond tijdens gebruik en opslag, waardoor brandgevaar kan ontstaan.

Consumenten wordt verzocht het gebruik te staken, de accu te verwijderen voor opslag en om contact op te nemen met de Gardena Service voor de afhandeling van de retourzending van de maaier voor herziening: GARDENA Nederland, Telefoon 0031 36-5210010 (ma - vr 8:00 - 17:00 uur) of e-mail info@gardena.nl.

De veiligheid van onze producten is onze hoogste prioriteit. Onze excuses voor het ongemak.

- Cross reference: Picture is available at AP Images (http://www.apimages.com) -

Over GARDENA

GARDENA biedt al meer dan 50 jaar wat gepassioneerde tuiniers nodig hebben. Het brede assortiment producten biedt innovatieve oplossingen en systemen voor bewatering, gazonverzorging, boom- en struikonderhoud en bodembewerking. Tegenwoordig is GARDENA een toonaangevende Europese leverancier van hoogwaardig tuingereedschap en levert het bedrijf in meer dan 80 landen wereldwijd. GARDENA is een merk van de Husqvarna Group. Ga voor meer informatie naar gardena.com.

GARDENA GmbH

Heribert Wettels

Hans-Lorenser-Str. 40

89079 Ulm / Duitsland

Tel.: +49-731-490-513

Heribert.wettels@husqvarnagroup.com

SOURCE GARDENA GmbH