In the news release, DOWE EGBERTS WERPT ZICH OP ALS 'OFFICIËLE SPONSOR VAN STAYING AWAKE' TERWIJL HET SCHEMA AANTOONT DAT ZOMERWEDSTRIJDTIJDEN HET UITERSTE ZULLEN EISEN VAN EUROPESE VOETBALFANS, issued 10-Jun-2026 by Douwe Egberts over PR Newswire, the headline should read "DOUWE EGBERTS" rather than "DOWE EGBERTS" as incorrectly transmitted by PR Newswire. The complete, corrected release follows:

DOUWE EGBERTS WERPT ZICH OP ALS 'OFFICIËLE SPONSOR VAN STAYING AWAKE' TERWIJL HET SCHEMA AANTOONT DAT ZOMERWEDSTRIJDTIJDEN HET UITERSTE ZULLEN EISEN VAN EUROPESE VOETBALFANS

Uit gepubliceerde wedstrijdtijden blijkt dat Centraal-Europese fans geconfronteerd worden met 71 late-night kick-offs (68,3% van het toernooi).



Britse fans worden geconfronteerd met 60 late-night wedstrijden (57,7%), terwijl Oost-Europese fans het meest lijden met 90 van 104 wedstrijden die na 22:00 uur beginnen.



Met cruciale wedstrijden zoals Engeland vs. Kroatië, Schotland vs. Brazilië en cruciale knock-outfases die zo laat als middernacht en 1:00 AM CET beginnen, zal koffie een belangrijke rol spelen om de ultieme "nachtdienst" voor supporters aan te wakkeren.

AMSTERDAM, 10 juni 2026 /PRNewswire/ -- Europese voetbalfans bereiden zich voor op de meest slapeloze maand in de sportgeschiedenis. Het gepubliceerde wedstrijdschema onthult dat het uitgebreide toernooischema van 104 wedstrijden miljoenen fans zal dwingen tot een brutale 'nachtdienst', waarbij meer dan twee derde van het toernooi in de late nacht of vroege ochtend begint.

Ahead of the football summer, DOUWE EGBERTS steps up as ‘Official Sponsor of Staying Awake’. JDE Peets unveils ‘Official Sponsor of Staying Awake’ ahead of the football summer

Als reactie hierop heeft Douwe Egberts zich als kandidaat gesteld voor de 'Officiële sponsor van Staying Awake' een speciale campagne om de echte helden van het toernooi te ondersteunen: de slapeloze fans die de passie in het holst van de nacht in leven houden.

Als we kijken naar het Europese uitzendingsschema en een 'late start' definiëren als elke lokale aftrap tussen 22:00 uur en 7:00 uur, wordt de harde realiteit voor het Europese televisiepubliek blootgelegd:

Centraal-Europa (Duitsland, Frankrijk, Nederland): Fans zullen 71 late-night wedstrijden doorstaan, wat neerkomt op een verbluffende 68,3% van het gehele toernooi.

Nederland: Nederlandse kijkers worden niet gespaard, met 60 wedstrijden (57,7%) die in de late-night bracket vallen.

Oost-Europa: Fans worden geconfronteerd met het meest meedogenloze schema, waarbij 90 van de 104 wedstrijden (86,5%) na 22.00 uur lokale tijd beginnen.

Brutale nachten voor de grootste matchups van Europa

De verschillen in tijdzones betekenen dat glamourbanden en lokale derbies rituelen rond middernacht of na middernacht worden. Sommige zeer verwachte groepsfasewedstrijden beginnen bijvoorbeeld om middernacht (12:00 uur) in Centraal-Europa en om 1:00 uur in Oost-Europa.

Zelfs vroege avondwedstrijden in het Verenigd Koninkrijk, waaronder Engeland vs. Kroatië op 17 juni (9:00 PM UK), duwen Centraal-Europese kijkers rechtstreeks in de late-night zone met een 10:00 PM CET kick-off, terwijl Oost-Europese fans zich moeten klaarmaken om 11:00 PM.

Naarmate het toernooi vordert, worden de inzet en de uren nog hoger. Knock-outfasen zullen de klok verder trekken, met wedstrijden die beginnen om 10:30 PM CET voor Centraal-Europa en 11:30 PM voor Oost-Europa.

Nederlandse fans worden geconfronteerd met slapeloze juni: De Nederlandse voetbalcultuur staat bekend om zijn levendige fanzones overdag, maar dit jaar gaat het feest midden in de nacht naar de woonkamer. 71 wedstrijden (68,3%) van het toernooi starten na 22.00 uur Nederlandse tijd. Met belangrijke wedstrijden gepland voor middernacht zullen Nederlandse fans koffie genieten tijdens zowel het laatnachtdrama als het woon-werkverkeer van de volgende ochtend.

Ondersteuning van de supporters

In plaats van te slapen, bereiden fans zich voor om hun vermoeidheid als een ereteken te dragen. De timings, samen met de zeldzaamheid van het evenement en de zwaartekracht van het nationale team, zullen miljoenen mensen ertoe aanzetten om late nachten te omarmen met koffie, groepsgesprekken en blufrechten in de ochtend om de werkdag door te komen.

"Supporters zijn de levensader van voetbal, maar dit jaar wordt hen gevraagd om dubbele ploegen te doen", zei Vanessa Barba, marketingdirecteur van JDE Peet's, Nederland. Wanneer uw nationale ploeg een cruciale wedstrijd speelt om middernacht, is naar bed gaan gewoon geen optie. Daarom is Douwe Egberts trots om fans en de momenten die hen samenbrengen deze zomer te vieren. We zijn hier niet om wedstrijden of spelers op het veld te ondersteunen; we ondersteunen de fans op de bank en zorgen ervoor dat ze de energie hebben om om 01:00 uur naar de tv te schreeuwen en het de volgende dag nog steeds te gaan werken."