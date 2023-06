Dstny dévoile Dstny Engage : donner aux PME les moyens d'agir grâce à une solution d'engagement client de nouvelle génération

BRUXELLES, 26 juin 2023 /PRNewswire/ -- Dstny, le premier fournisseur européen de solutions de communication d'entreprise basées dans le Cloud, fait des progrès significatifs sur le marché de l'engagement client avec l'introduction de Dstny Engage. Cette solution révolutionnaire d'engagement client est conçue pour renforcer les petites et moyennes entreprises (PME). Elle démontre la volonté de Dstny d'améliorer sa valeur à travers divers segments du marché des PME.

Dstny Engage, le dernier ajout au portefeuille d'engagement client en expansion de Dstny, complète le produit ConnectMe Omnichannel existant. Il renforce encore la position de Dstny en tant qu'acteur clé dans ce domaine. Cette expansion stratégique fait suite à l'acquisition réussie par Dstny de Tactful AI en mai 2022, qui a permis l'intégration de capacités et d'expertises avancées dans le développement de Dstny Engage.

« Avec Dstny Engage, les PME peuvent exploiter le véritable potentiel de l'engagement client et faire passer leur entreprise au niveau supérieur », a déclaré Daan De Wever, PDG de Dstny. « En offrant une boîte de réception unifiée et un riche ensemble de fonctions de productivité, Dstny Engage permet aux PME d'optimiser l'engagement, d'augmenter la satisfaction et la fidélité des clients, et de créer une valeur immédiate pour leurs utilisateurs. »

Mohamed Elmasry, directeur général de Dstny Engage, a exprimé son enthousiasme quant à l'impact transformateur que la solution aura sur les PME et leurs clients : « Nous sommes ravis des possibilités offertes par Dstny Engage, qui permet aux PME de forger des liens plus forts avec leurs clients, d'établir des interactions significatives et de les propulser vers le succès. »

Dstny Engage révolutionne l'engagement client pour les PME en s'appuyant sur une technologie de pointe et des fonctionnalités avancées. Grâce à l'intégration fluide des applications d'entreprise, au routage intelligent, à la détection des intentions, aux flux de travail intelligents, aux connaissances avancées et à un studio d'automatisation et d'IA convivial et sans code, les PME peuvent offrir des expériences exceptionnelles, des interactions personnalisées, opportunes et percutantes sur tous les canaux.

La mission de Dstny sur le marché de l'engagement client se voit dans ses efforts d'expansion, visant à fournir aux PME une suite complète de solutions adaptées à leurs besoins uniques. En automatisant les processus, en optimisant les interactions avec les clients et en offrant des expériences exceptionnelles, Dstny Engage positionne les PME à la pointe de l'innovation en matière d'engagement client, leur donnant l'avantage concurrentiel nécessaire pour prospérer dans le paysage commercial actuel, qui évolue rapidement.

Découvrez la puissance de Dstny Engage et révolutionnez dès aujourd'hui l'engagement client dans votre entreprise. Consultez www.dstnyengage.com pour en savoir plus.

À propos de Dstny

Dstny est l'un des principaux fournisseurs européens de solutions de communication d'entreprise basées dans le cloud. Avec plus de 3 millions d'utilisateurs, Dstny simplifie la communication pour les entreprises, les partenaires et les fournisseurs de services en offrant des outils interactifs en tant que service dans tous les formats, y compris les appels, la vidéo et le chat. La technologie de pointe de Dstny et ses partenariats locaux solides permettent d'offrir des expériences exceptionnelles aux utilisateurs, grâce à une conception axée sur le mobile et une intégration fluide. Basée à Bruxelles, Dstny emploie environ 1 000 personnes dans 7 pays européens et génère un chiffre d'affaires annuel d'environ 250 millions d'euros.

