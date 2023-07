Dstny nomme Christophe Costers au poste de directeur d'exploitation

BRUXELLES, 4 juillet 2023 /PRNewswire/ -- Dstny, l'un des principaux fournisseurs européens de communications professionnelles basées sur le cloud, a annoncé aujourd'hui la nomination de Christophe Costers au poste de directeur d'exploitation. Christophe, chef d'entreprise expérimenté et fort d'une solide expérience en matière de gestion de la transformation, sera le moteur de la performance et de la croissance durable de Dstny.

Christophe Costers possède près de 20 ans d'expérience dans diverses fonctions commerciales, notamment dans la gestion des comptes de résultats, le conseil en stratégie et l'entrepreneuriat. Il possède en outre une grande expertise dans le domaine des services de télécommunications/TIC et du capital-investissement. M. Costers possède une solide expérience internationale dans plus de 25 pays des marchés développés et émergents.

Plus récemment, il a occupé plusieurs postes de direction chez Telenet, l'un des principaux opérateurs de télécommunications belges avec un chiffre d'affaires d'environ 2,6 milliards d'euros, où il a constamment fait preuve de performances et d'un leadership exceptionnels.

« Notre secteur connaît une transformation rapide, et la combinaison unique de compétences et d'expérience de Christophe fait de lui la personne idéale pour diriger nos initiatives en matière de performance commerciale, a déclaré Daan De Wever, PDG de Dstny. Avec Christophe à bord, nous sommes confiants dans notre capacité à accélérer notre croissance et à stimuler la vitalité de nos clients, de nos partenaires, de nos employés et de notre planète. »

« Je suis ravi de rejoindre Dstny et de travailler aux côtés d'une équipe talentueuse pour renforcer la position de l'entreprise en tant que leader des communications d'entreprise basées sur le cloud, a commenté Christophe. Je suis impatient de mettre mon expérience au service d'une croissance durable et d'aider Dstny à apporter une valeur exceptionnelle à ses clients et partenaires. »

À propos de Dstny

Dstny est un important fournisseur européen de communications d'entreprise basées sur le cloud. Avec plus de 3 millions d'utilisateurs, Dstny simplifie la communication pour les entreprises, les partenaires et les fournisseurs de services avec des outils interactifs fournis en tant que service dans tous les formats, y compris la voix, la vidéo et le chat. Grâce à un design axé sur la mobilité et à une intégration facile, la technologie innovante de Dstny et ses solides partenariats locaux permettent d'offrir des expériences utilisateur exceptionnelles. Basée à Bruxelles, Dstny compte environ 1 000 employés dans 7 pays européens et un chiffre d'affaires annuel d'environ 250 millions d'euros.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.dstny.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1927871/4143431/Dstny_Logo.jpg

Pour plus d'informations:

Christian Hed, Directeur général du marketing

Dstny

[email protected]

+46707187603

SOURCE Dstny