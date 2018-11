EuroTier innovatieprijs voor Dairymasters revolutionaire nieuwe Mission Control voor een geheel nieuwe manier van melken!

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/781439/Dairymaster_Logo.jpg )



Dairymasters Mission Control verwerkt complexe gegevens tot eenvoudig te verwerken taken. Dit heeft een grote impact op het melkveebedrijf. Gegevens alleen hebben geen intrinsieke waarde, het is wat je met de gegevens doet, wat waarde creëert. Met deze innovatie tilt Dairymaster het melken naar een hoger niveau.

OptiCruise, een van de onderdelen van Mission Control, gebruikt kunstmatige intelligentie voor een optimale capaciteit. De rotatiesnelheid van de draaimelkstal wordt in realtime bepaald op basis van meerdere gegevensstromen. Zo maakt elke unit en elk melkstel optimaal gebruik van de capaciteit.

De voordelen:

Tot 30% kortere melktijd, dus minder arbeid en minder slijtage aan de draaimelkstal

Diervriendelijker, omdat de koeien minder lang hoeven te staan

Kortere melktijd, dus een verminderd elektriciteits- en waterverbruik

Kortere terugverdientijd van de melkstal

Diagnose en probleemoplossing op afstand maakt het onderhoud efficiënter

Geen langere melktijd bij grotere kuddes

"Innovatie is de sleutel van wat we doen bij Dairymaster. Het winnen van een Zilveren Medaille voor innovatie bij EuroTier is het bewijs van de investering die we steken in onderzoek en ontwikkeling en het creëren van producten die geschikt zijn voor alle melkveehouders - van instapniveau tot zeer geavanceerd", aldus Prof. Edmond Harty, CEO, Dairymaster.

De Mission Control interface toont live informatie over elke koe op het platform, zodat de melker indien nodig specifieke acties kan ondernemen, zoals bijvoorbeeld het uitvoeren van een mastitistest als het celgetal plotseling verhoogt of het apart houden van de melk tijdens de wachttijd. De melker krijgt op één locatie realtime informatie over individuele koeien en de kudde als geheel. Denk daarbij aan de melkgift, de melktijd, aantal stagnaties, de doorvoer van de koeien en nog veel meer. Duidelijke visualisaties informeren de melker over de status van de koeien, die worden gemarkeerd als er direct acties moeten worden ondernomen. Deze kunnen vervolgens via de interface worden uitgevoerd. Zo kunnen koeien worden geselecteerd voor veterinair onderzoek en kan de melk worden omgeleid.

Het geavanceerde koeherkenningssysteem van Dairymaster CowNow is een ander uniek onderdeel van Mission Control. Enkele voordelen van deze technologie zijn de nauwkeurigere gegevens en het verminderde risico dat antibioticamelk de melktank bereikt.

Duidelijke visualisaties van de gegevens leiden tot een soepeler verloop van het melkproces. Mission Control geeft op één scherm alle benodigde informatie op het juiste moment weer, zodat de melker altijd de juiste beslissing kan nemen.

Bekijk hier de video: http://bit.ly/MissionControl_NLD

Bezoek ons tijdens de EuroTier op de Dairymaster Stand in Hal 13, Stand B23 om meer over Mission Control en andere nieuwe producten van Dairymaster te weten te komen. Wij verheugen ons op uw bezoek! Meer informatie vindt u op www.dairymaster.com.



Over Dairymaster:

Dairymaster is een van 's werelds toonaangevende fabrikanten van melkapparatuur en stalinrichting. Dairymaster ontwikkelt innovatieve technologieën voor een moderne, winstgevende en duurzame melkveehouderij. Het uitgebreide productassortiment omvat melksystemen, voersystemen, melkkoeltanks, mestschuiven, systemen voor diergezondheid en tochtdetectie.

Over EuroTier:

EuroTier is 's werelds grootste vakbeurs voor dierlijke productie en wordt gehouden in Hannover, Duitsland van 13 tot 16 november 2018.

De EuroTier 2018 innovatieprijs is een van 's werelds meest toonaangevende prijzen in de agrarische sector.

De prijs is een eerbetoon aan innovaties op het gebied van dierenwelzijn, veiligheid, duurzaamheid en efficiëntie en is een populaire maatstaf voor veehouders bij het nemen van hun investeringsbeslissingen.

