Fastned groeit 140% in eerste kwartaal

Afzet: 483.487 kWh (+148%)

Omzet: € 210.962 (+140%)

Klanten: 8.303 (+136%)

Highlights:

Fastned opende 3 stations met een geheel nieuw, modulair ontwerp waarmee het totaal op 66 is gekomen. Daarnaast werd de bouw gestart van een nieuwe serie van 12 stations in Nederland en is de bouw van de eerste 18 stations in Duitsland inmiddels in vergevorderd stadium.

Fastned plaatste nieuwe generatie snelladers op 4 stations waarmee elektrische auto's tot 175 kW en zelfs 350 kW kunnen laden; dat is tot 100 keer sneller dan thuis.

30% van alle Fastned snellaadstations zijn in het eerste kwartaal het operationeel break-even punt gepasseerd. Dit betekent dat de operationele kosten van die stations worden gedekt met de daar gegenereerde inkomsten.

Fastned verloor een kort geding waarin aan de rechter werd voorgelegd of de Staat vergunningen voor laadpalen op verzorgingsplaatsen mag uitgeven aan benzinestations die niet mee hebben meegedaan aan de openbare inschrijving voor laadvoorzieningen op verzorgingsplaatsen langs de snelweg in 2011. Inmiddels is hoger beroep aangetekend.

Fastned heeft een overeenkomst gesloten met het vastgoedbedrijf van Albert Heijn voor een pilot met snelladers bij drie supermarkten. Indien de pilot voor beide partijen succesvol is, is het de intentie om dit aantal snel uit te breiden.

Fastned is een financieringsronde gestart voor het aantrekken van €30 miljoen nieuw kapitaal via een private placement. Fastned wordt hierbij bijgestaan door zakenbank Lincoln International. Het nieuwe kapitaal is bedoeld voor de bouw van 80 tot 100 nieuwe snellaadstations, waarmee het netwerk kan uitgroeien tot ongeveer 200 stations in vier landen. Het is daarmee een belangrijke volgende stap in de ambitie om uit te groeien tot een Europees snellaadnetwerk met 1000 snellaadstations.

Noot: bovenstaande cijfers zijn nog niet gecontroleerd door de accountant.

Algemene informatie Fastned

Fastned bouwt aan een Europees netwerk van snellaadstations waar alle elektrische auto's snel kunnen laden. De stations worden gebouwd op A-locaties langs de snelweg en in steden, waar elektrische auto's in gemiddeld 20 minuten kunnen opladen. Hiermee wil Fastned de elektrische rijder de vrijheid geven om straks door heel Europa te kunnen rijden. Momenteel heeft Fastned 67 snellaadstations operationeel in Nederland. Daarnaast werkt Fastned aan uitbreiding van haar netwerk naar de rest van Europa. Er wordt actief gewerkt aan snellaadstations in Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en België. Fastned is genoteerd aan de Nxchange effectenbeurs.

De realisatie van een Europees netwerk van snellaadstations door Fastned speelt in op de snelle ontwikkeling van elektrisch rijden. Autofabrikanten investeren momenteel miljarden in de ontwikkeling en productie van deze auto's. Het aantal elektrische auto's op de weg groeit steeds sneller en daarmee groeit de vraag naar kwalitatieve laadinfrastructuur. Fastned speelt in op deze ontwikkeling en bouwt nu aan de duurzame tankstations van morgen. Mede-oprichter Michiel Langezaal: "Wij zijn de Shell van de toekomst, alleen onze bronnen zijn zon en wind."

