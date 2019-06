Fastned morgen genoteerd op Euronext; emissie nieuwe certificaten van aandelen uitgesteld

AMSTERDAM, June 20, 2019 /PRNewswire/ --

Fastned B.V. ("Fastned" of de "Vennootschap"), het snellaadbedrijf dat een Europees netwerk van snellaadstations voor volledig elektrische voertuigen bouwt, start vrijdag haar notering op Euronext Amsterdam. De vorige week aangekondigde emissie van nieuwe certificaten van aandelen wordt echter uitgesteld in verband met markt-gerelateerde omstandigheden, waaronder de toegenomen onzekerheid deze week over het kabinetsbeleid aangaande de stimulering van elektrisch rijden. De handel in certificaten van aandelen op Euronext start morgen, vrijdag 21 juni 2019.

Fastned bouwt aan een Europees netwerk van snelle laadstations. Onlangs opende Fastned in het Verenigd Koninkrijk haar eerste station en de onderneming bouwt momenteel aan laadstations in Duitsland en Nederland. Fastned heeft al een netwerk van 101 stations, waarvan 88 in Nederland en 12 in Duitsland. Afgelopen jaren groeide de omzet van Fastned met 10% maand op maand en loopt daarmee voor op de groei van het aantal elektrische auto's. Investeren in de groei van haar netwerk is de reden voor Fastned om te noteren aan Euronext. Deze notering zal de toegang van Fastned tot de kapitaalmarkt vergroten en Fastned extra financieringsflexibiliteit geven, om de groeistrategie te helpen realiseren.

Een week geleden publiceerde Fastned haar voornemen om de notering aan Euronext te combineren met de uitgifte van nieuwe certificaten van aandelen. Dit deed zij op basis van positieve signalen vanuit de markt. Echter, op basis van de huidige markt-gerelateerde omstandigheden, waaronder de toegenomen onzekerheid aangaande de stimulering van elektrisch rijden, en de respons vanuit beleggers in de afgelopen dagen hieromtrent, heeft Fastned besloten de emissie uit te stellen.

Voor Fastned betekent dit dat zij vrijdag 21 juni 2019 noteert aan Euronext, waarmee de gewenste toegang tot een grotere kapitaalmarkt wordt gerealiseerd. Het niet doorgaan van de emissie betekent dat er geen verwatering is voor huidige certificaathouders bij de beursgang. Voor de komende periode verwacht Fastned haar onderneming verder te laten groeien en nieuwe laadstations te realiseren. Deze ontwikkelingen worden gefinancierd uit de obligatie-uitgiften en kapitaalstortingen van afgelopen jaar. Ook deze nieuwe stations zullen gaan bijdragen aan de toekomstige omzetgroei en winstgevendheid. Afhankelijk van de ontwikkeling van het marktsentiment zal Fastned op termijn mogelijk met een nieuwe aanbieding voor investeerders komen.

Daarnaast zal Fastned vanaf 25 juni 2019 een raad van commissarissen hebben, bestaande uit Bart Lubbers als voorzitter (Bart is één van de oprichters van Fastned), en Hans Streng (vice-voorzitter) en Hans Michels als onafhankelijke leden.

Michiel Langezaal (mede-oprichter en CEO): "Ik ben heel trots dat Fastned morgen een notering aan Euronext krijgt. Dit is een belangrijke stap vooruit in de ontwikkeling van het bedrijf. De uitgifte van nieuwe certificaten van aandelen is nu uitgesteld, maar met de notering aan Euronext zijn de mogelijkheden voor financiering uitgebreid."

Migratieproces

Informatie voor de Fastned certificaathouders (de "Certificaathouders") die over willen stappen van Nxchange naar Euronext Amsterdam is te vinden op Fastned's website (https://ir.fastnedcharging.com/) en via het Nxchange berichtensysteem. Certificaathouders die geen gebruik maken van de mogelijkheid om over te stappen van Nxchange naar Euronext Amsterdam zullen hun Certificaten op Nxchange kunnen blijven verhandelen zolang Nxchange deze optie op haar platform faciliteert.

Het migratieproces voor Certificaathouders die van Nxchange naar Euronext Amsterdam willen overstappen, bestaat in hoofdlijnen uit de volgende stappen:

als een Certificaathouder nog geen effectenrekening met toegang tot Euronext Amsterdam heeft, zal een Certificaathouder een dergelijke effectenrekening bij een bank of effectenmakelaar moeten openen; een Certificaathouder moet het conversieformulier invullen dat beschikbaar is op de website van Fastned (https://ir.fastnedcharging.com/) en een screenshot maken van zijn of haar Certificatenpositie op Nxchange; het ingevulde conversieformulier samen met het bovengenoemde screenshot moet door de Certificaathouder per e-mail of post worden verstuurd aan ING (de "Noterings- en Betaalagent"); de Fastned Administratie Stichting zal de huidige Certificaten (ISIN NL0010732244) van de betreffende Certificaathouder inwisselen voor nieuwe Certificaten (ISIN NL0013654809) die verhandelbaar zullen zijn op Euronext Amsterdam door een intrekking van de relevante bestaande Certificaten en gelijktijdige uitgifte van een gelijk aantal Certificaten; en de nieuwe Certificaten worden in girale vorm geleverd via de faciliteiten van Euroclear Nederland door de Noterings- en Betaalagent op de effectenrekening van de betreffende Certificaathouder.

Stappen (i) tot (iii) worden hierna de "Voorbereidende Stappen" genoemd en de stappen (iv) en (v) worden hierna de "Conversiestappen" genoemd. Bij ontvangst van het conversieformulier overeenkomstig stap (iii) hierboven, zal de Nxchange rekening van de desbetreffende Certificaathouder worden geblokkeerd en kan de Certificaathouder niet meer op Nxchange deze Certificaten verhandelen. Nadat het migratieproces is voltooid van Nxchange naar Euronext Amsterdam, is het niet mogelijk om de Certificaten die op Euronext Amsterdam verhandelbaar zijn terug om te zetten in Certificaten die op Nxchange verhandelbaar zijn.

De duur van het migratieproces is afhankelijk van de timing van de uitvoering van de Voorbereidende Stappen. Tot en met 31 augustus 2019 (de "Initiële Migratie Periode") is het mogelijk om het migratieproces dagelijks af te ronden, wat resulteert in een periode van maximaal drie werkdagen voor het voltooien van de Conversiestappen. Vanaf 1 september 2019 tot en met 9 oktober 2019 is het mogelijk het migratieproces wekelijks te voltooien, wat resulteert in een periode van maximaal vijf werkdagen voor het voltooien van de Conversiestappen. Vanaf 10 oktober 2019 is het alleen mogelijk om het migratieproces op maandelijkse basis te voltooien. Fastned, de Fastned Administratie Stichting, Nxchange en de Noterings- en Betaalagent aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enig verlies geleden door een persoon als gevolg van een vertraging in de uitvoering van de Conversiestappen.

Tijdens de Initiële Migratie Periode dekt Fastned de kosten die gemoeid zijn met de uitvoering van de Conversiestappen. Na de Initiële Migratie Periode zijn de kosten verbonden aan het uitvoeren van de Conversiestappen voor een individuele migratie, zoals eventuele vergoedingen gerekend door Nxchange voor rekening van de betreffende Certificaathouder. Afhankelijk van de bank of effectenmakelaar van een Certificaathouder, kunnen dergelijke kosten (gedeeltelijk) worden gedragen door de bank of effectenmakelaar van de Certificaathouder.

Over Fastned

Fastned bouwt aan een Europees netwerk van snellaadstations waar alle volledig elektrische auto's snel kunnen laden. De stations bevinden zich op A-locaties langs snelwegen en in steden, waar elektrische auto's in gemiddeld 20 minuten kunnen opladen. Hiermee wil Fastned de elektrische rijder de vrijheid geven om door heel Europa te kunnen rijden. Fastned heeft 101 snellaadstations operationeel in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Daarnaast werkt Fastned aan uitbreiding van haar netwerk naar de rest van Europa. Er wordt op dit moment actief gewerkt aan snellaadstations in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk en Fastned bereidt zich voor op het bouwen van de eerste snellaadstations in België, Zwitserland en Frankrijk. Meer informatie: fastnedcharging.com

Important Legal Information

This announcement is for information purposes only and is not intended to constitute, and should not be construed as, an offer to sell or a solicitation of any offer to buy the securities of the Company (the Securities). The Securities have not and will not be registered under the US Securities Act of 1933, as amended (the US Securities Act) and may not be offered or sold in the United States absent registration or an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act. This press release contains inside information within the meaning of article 7 (1) to (4) of Regulation (EU) No 596/2014 (Market Abuse Regulation).

The financial information contained in this press release has not been audited or reviewed by an external auditor and are provided 'as is'. Fastned or any of its affiliates do not warrant the accuracy, adequacy or completeness of the information and materials and expressly disclaim liability for any errors or omissions.

This announcement may include forward-looking statements, which are based on the Company's current expectations and projections about future events and speak only as of the date hereof. By their nature, forward-looking statements involve known and unknown risks, uncertainties, assumptions and other factors because they relate to events and depend on circumstances that will occur in the future whether or not outside the control of the Company. Such factors may cause actual results, performance or developments to differ materially from those expressed or implied by such forward-looking statements. Accordingly, no undue reliance should be placed on any forward-looking statements. The Company operates in a rapidly changing environment. New risks and uncertainties emerge from time to time, and it is not possible to predict all risks and uncertainties, nor to assess the impact that these factors will have on the Company. The Company expressly disclaims any obligation or undertaking to update, review or revise any forward-looking statements contained in this announcement to reflect any change in its expectations or any change in events, conditions or circumstances on which such statements are based unless required to do so by applicable law. You are cautioned not to place undue reliance on forward-looking statements, which speak only as of the date they are made.

