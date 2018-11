Gartner positioneert Content Guru voor de vierde keer als Challenger Contact-Center-as-a-Service (CCaaS) in West-Europa

BRACKNELL, Engeland, November 21, 2018 /PRNewswire/ --

Gartner, 's werelds toonaangevende onderzoeks- en adviesbureau, heeft opnieuw onderzoek gedaan naar 10 Contact Center as a Service aanbieders in West-Europa op basis van criteria als 'ability to execute' en 'completeness of vision'. Content Guru is voor het vierde jaar op rij gepositioneerd als Challenger in het 2018 Magic Quadrant voor Contact Center as a Service in West Europa.



(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/518500/Content_Guru_Logo.jpg )



Daarnaast is Content Guru geanalyseerd in Gartners rapport 2018 Critical Capabilities, dat kijkt naar het wereldwijde CCaaS-landschap en een dieper inzicht biedt in het product- en serviceaanbod van leveranciers. In het Critical Capabilites-rapport van dit jaar staat Content Guru als eerste gepositioneerd ​​met 3,5 uit 5 in de categorie 'High-Volume Call Center' en heeft de op één na hoogste beoordeling in 'Customer Engagement Center', 'Agile Contact Center' in 'West-Europa'.

Content Guru is leverancier van het storm® Cloud Contact Center-platform. Hiermee zijn organisaties op elk gewenst moment van de dag optimaal bereikbaar. Met het storm-platform kunnen organisaties door middel van één applicatie via meerdere kanalen communiceren met hun klanten (via telefoon, chat, sms, mail als ook online zoals Twitter). In Nederland heeft Content Guru klanten als Credit Agricole, Feenstra, Engie, MoneYou, Raet, G4S en nog vele anderen.

Martin Taylor, plaatsvervangend directeur van Content Guru:

"Het Magic Quadrant van dit jaar heeft, in vergelijking met het jaar ervoor, Content Guru verder zien groeien op het gebied van visie, terwijl ook de capaciteit om uit te voeren hoger is. Dit vinden we een fantastisch resultaat. 2018 Was wederom een ​​uitstekend jaar voor Content Guru, met een substantiële omzet groei en met de groei van het team waardoor onze aanwezigheid in Azië-Pacific, West-Europa en Noord-Amerika is toegenomen. De omnichannel CCaaS-markt blijft ongekend snel groeien, en we kijken ernaar uit om onze portfolio verder te laten groeien en voort te bouwen op nieuwe en opwindende internationale kansen, waarmee we onze positie als wereldwijde leider in oplossingen voor klantencontact in 2019 zullen consolideren. "

Download het rapport hier: http://www.contentguru.com/magic-quadrant-2018

Gartner beveelt geen aanbieders, producten of diensten aan die in wetenschappelijke publicaties worden gepresenteerd en adviseert technologiegebruikers ook niet om alleen die aanbieders te selecteren, die de hoogste beoordelingen of enig ander predicaat in de wacht hebben weten te slepen. De onderzoekspublicaties van Gartner zijn louter opinies van de Gartner-onderzoeksorganisatie en dienen niet worden opgevat als feitelijke beweringen. Gartner wijst alle aansprakelijkheid met betrekking tot dit onderzoek af, expliciet of impliciet, met inbegrip van enige commerciële garanties of geschiktheid voor een bepaald doel.

