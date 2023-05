GIDARA Energy kondigt belangrijke mijlpaal aan: Milieuvergunning voor het produceren van geavanceerde methanol

SCHIPHOL, Nederland, 9 mei 2023 /PRNewswire/ -- GIDARA Energy is verheugd met de bekendmaking dat het bedrijf een belangrijke milieuvergunning heeft verkregen voor zijn Advanced Methanol Amsterdam (AMA)-energiecentrale, wat een grote stap voorwaarts is in de missie van het bedrijf om de industrie koolstofvrij te maken. Met de milieuvergunning, verleend door de provincie Noord-Holland, mag GIDARA Energy zijn energiecentrale bouwen die lokaal afval in geavanceerde methanol zal gaan omzetten.

De centrale voor de productie van hernieuwbare methanol, gelegen in de haven van Amsterdam, zal de gepatenteerde HTW®-vergassingstechnologie van GIDARA Energy gebruiken om afval om te zetten in bio-methanol, een veelzijdige brandstof die kan worden gebruikt in het wegtransport, in de maritieme sector en voor de productie van duurzame vliegtuigbrandstoffen. Het verkrijgen van deze vergunning is een belangrijke mijlpaal in de ontwikkeling van de energiecentrale, waarmee de productie van hernieuwbare brandstoffen en, in de toekomst, hoogwaardige circulaire chemicaliën mogelijk gemaakt wordt.

Het proces voor het verkrijgen van de vergunning omvatte een gedetailleerde beoordeling van het project, inclusief een grondige analyse van de mogelijke milieueffecten, een openbare raadpleging en een volledige beoordeling van de voorgestelde ontwerp- en bouwplannen om ervoor te zorgen dat de energiecentrale aan alle toepasselijke milieunormen voldoet. GIDARA Energy heeft nauw samengewerkt met de lokale autoriteiten en wetenschappelijke experts om ervoor te zorgen dat de energiecentrale een minimale impact op het milieu heeft en veilig is voor de gemeenschap, waarbij het bedrijf tegelijkertijd voldoet aan de groeiende wereldwijde vraag naar geavanceerde methanol en hernieuwbare energie.

De oprichter van GIDARA Energy, Wim van der Zande, en CEO Dr. Norbert Kamp spraken hun enthousiasme uit over de vergunning en verklaarden: "We zijn heel blij dat men ons deze vergunning heeft toegekend en staan te popelen om aan de slag te gaan met de bouw van onze energiecentrale. Deze energiecentrale is een grote stap voorwaarts in onze missie om de uitstoot van CO 2 te verminderen en een meer circulaire economie te creëren. We danken de vergunningverstrekkers voor hun gedegen en grondige beoordeling en kijken ernaar uit om met hen samen te werken nu we met de bouw van de energiecentrale van start gaan."

Advanced Methanol Amsterdam (AMA) wordt gebouwd op BioPark, de belangrijkste ontwikkelingslocatie voor producenten van hernieuwbare brandstoffen in de Amsterdamse haven. De energiecentrale zal jaarlijks ongeveer 360.000 ton afval omzetten in 90.000 ton hernieuwbare methanol.

Roon van Maanen, Hoofd Energie & Circulaire Industrie bij Havenbedrijf Amsterdam: "Gefeliciteerd GIDARA Energy met deze belangrijke stap in de realisatie van zijn duurzame methanolcentrale. Haven Amsterdam faciliteert bedrijven die circulaire activiteiten en de energietransitie bevorderen. De energiecentrale van GIDARA, die afval omzet in methanol, is een prachtexemplaar dat naadloos aansluit bij de duurzaamheidsdoelstellingen van onze haven. We kijken uit naar het moment dat ze met de bouw beginnen."

Over GIDARA Energy

GIDARA Energy richt zich op het omzetten van niet-recyclebaar afval in geavanceerde biobrandstoffen en circulaire chemicaliën met behulp van gepatenteerde technologieën. De High-Temperature Winkler-technologie (HTW® 2.0 en in de nabije toekomst HTW® 3.0) van GIDARA Energy kan worden gebruikt om waardevolle producten en geavanceerde biobrandstoffen (hernieuwbare methanol en duurzame vliegtuigbrandstof) te produceren voor gebruik in het wegtransport, de scheepvaart en luchtvaartsectoren, door deze sectoren te helpen hun gebruik van fossiele hulpbronnen te verminderen, de uitstoot van CO 2 te verminderen en duurzamer te worden.

Het doel van GIDARA Energy is om aan de vraag naar schonere brandstoffen te voldoen, de wereldwijde koolstofemissies te verminderen, afval te verminderen en een meer circulaire economie te creëren. De gepatenteerde HTW® 2.0-technologie is het toonaangevende vergassingsproces waarmee decennialang ervaring met afvalvergassing op commerciële schaal is opgedaan. In de loop der jaren is de technologie aanzienlijk verbeterd om betere resultaten te behalen en een breed scala aan grondstoffen te verwerken.

Kijk voor meer informatie over GIDARA Energy op www.gidara-energy.com.

Over de van afval tot chemicaliën-centrales van GIDARA Energy

Advanced Methanol Amsterdam (AMA) en Advanced Methanol Rotterdam (AMR) zijn de belangrijkste centrales van GIDARA Energy op het gebied van hernieuwbare brandstoffen, respectievelijk gevestigd in de haven van Amsterdam en de haven van Rotterdam. De Advanced Methanol-centrales zullen een gecombineerde reductie van 700.000 ton kooldioxide-equivalenten (CO2eq) van de uitstoot van broeikasgassen (BKG) per jaar bereiken, waarbij jaarlijks ongeveer 180.000 ton hernieuwbare methanol wordt geproduceerd door 360.000 ton lokaal, niet-recyclebaar afval om te zetten dat momenteel alleen maar verbrand worden.

Reststromen als groene CO 2 en vaste reststromen worden respectievelijk gebruikt voor kassen en cementvulling. Het doel is om bij te dragen aan schonere brandstoffen en een circulaire economie en tegelijk te zorgen voor havenuitbreiding en daarmee voor meer werkgelegenheid. De Advanced Methanol-centrales zullen nauw samenwerken met lokale partners en verschillende universiteiten.

