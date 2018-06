Hortonworks en Google Cloud breiden samenwerking uit om Big Data-analyse in de cloud te versnellen

HDP integreert nu met Google Cloud Storage, dat consistente cloudopslag biedt voor het uitvoeren van big data-werkprocessen. Met HDP op GCP, krijgen klanten:

Flexibiliteit en wendbaarheid voor kortstondige werkprocessen : on-demand werkprocessen voor analyse kunnen binnen enkele minuten worden opgezet zonder enige voorafgaande kosten en op een onbeperkte elastische schaal.

Snelle analyse op grote schaal : Apache Hive en Apache Spark kunnen gebruikt worden voor interactieve vraag-, machinaal leren- en data-analyse.

Geautomatiseerde cloudvoorziening: vereenvoudigde implementaties van HDP en HDF in GCP maakt het nog gemakkelijker voor klanten om werkprocessen voor de cloud te configureren en beveiligen terwijl het gebruik van cloudbronnen geoptimaliseerd wordt.

Daarnaast kunnen klanten met HDF op GCP:

Een hybride data-architectuur implementeren : de informatiestroom eenvoudig en veilig verplaatsen tussen een bron op locatie en de GCP-implementaties.

Verkrijgen van realtime streaming-analyse: bouw in slechts enkele minuten streaming-toepassingen om vluchtige inzichten in realtime vast te leggen zonder een enkele regel code te hoeven schrijven.

Met de combinatie van HDP, HDF en Hortonworks DataPlane Service, kan Hortonworks op unieke wijze consistente metadata, beveiliging en gegevensbeheer binnen hybride cloud- en multicloud-architecturen leveren.

"Door de samenwerking met Google Cloud kunnen onze gemeenschappelijke klanten profiteren van de schaalbaarheid, flexibiliteit en wendbaarheid van de cloud wanneer analyses en IoT-werkprocessen op schaal uitgevoerd worden met HDP en HDF," aldus Arun Murthy, medeoprichter en Chief Product Officer bij Hortonworks. "Samen met Google Cloud, bieden wij bedrijven een gemakkelijke manier om de cloud te adopteren en, uiteindelijk, een moderne data-architectuur."

"Bedrijven willen slimmer worden over zowel hun bedrijf als hun klanten door middel van geavanceerde analyse en machinaal leren," aldus Sudhir Hasbe, directeur productbeheer voor Google Cloud. "Onze samenwerking met Hortonworks zal klanten in staat stellen om snel werkprocessen voor data-analyses, machinaal leren en streaminganalyse in GCP uit te voeren terwijl een overbrugging naar hybride of cloud-native data-architecturen mogelijk gemaakt wordt."

Bronnen

Ga voor meer informatie over de cloud-oplossingen van Hortonworks naar: https://hortonworks.com/products/data-platforms/cloud/

Klik op https://cloud.google.com/solutions/ voor meer informatie over Google's big data-oplossingen, met inbegrip van HDP en HDF

