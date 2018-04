Icelandair moedigt passagiers aan om verbluffende luchtfoto's te maken op een hoogte van ongeveer 10.000 meter (32.000 feet)

Icelandairs eerste nieuwe Boeing 737 MAX 8 zal opstijgen met verbeterde cabineruimte en nieuw ontworpen vensters voor een beter zicht, verbeterde klantcomfort en -ervaring, waardoor het reizen uitermate plezierig wordt

De Boeing 737 MAX 8 zal deel gaan uitmaken van Icelandairs vloot en zal overal in het netwerk ingezet worden en dagelijks over de Atlantische Oceaan vliegen

Icelandair zal in de komende vier jaar 16 nieuwe vliegtuigen ontvangen in het kader van haar streven om de klantervaring voortdurend te verbeteren, en om ervoor te zorgen dat passagiers net zo veel van hun reis genieten als van hun bestemming

De trans-Atlantische luchtvaartmaatschappij, Icelandair verwelkomt haar eerste nieuwe Boeing 737 MAX 8 met een unieke feestelijke vlucht 'Iceland By Air' die een speciale route volgde over enkele van de mooiste landschappen en bezienswaardigheden in IJsland.

Alle vliegtuigen van Icelandair zijn vernoemd naar IJslandse vulkanen of delen van de spectaculaire natuurlijke schoonheid van IJsland. De nieuwe Boeing 737 MAX 8, Jökulsárlon genaamd, volgde een op maat gemaakt vluchtplan waardoor passagiers een glimp konden opvangen van haar naamgenoot, het Jökulsárlon gletsjermeer, evenals het zwarte zandstrand in Reynisfjara en de Vatnajökull gletsjer.

Tijdens de feestelijke vlucht werden de gasten aan boord voorzien van een introductie in het maken van de beste luchtfoto's. De sessie werd gehost door de beroemde IJslandse landschapsfotograaf, Páll Jökull, die fotografische tips gaf over de manier waarop men vanuit de nieuw ontworpen vensters, die een beter zicht bieden, de beste foto's kan maken: door gebruik te maken van het nieuwe led-verlichtingssysteem van het vliegtuig om de foto te verlichten en de beter ontworpen cabinevensters voor een betere omlijsting. 'Het maken van een goede foto vanuit de Boeing 737 MAX bestaat uit een combinatie van het beschikbare licht en de samenstelling van dat wat je ziet, landschap/lucht, en het schieten van een dergelijke foto zal gemakkelijker zijn met de nieuwe, opnieuw ontworpen vensters,' aldus Jökull.

Passagiers brachten een toast uit met Icelandairs special edition 737 Transatlantic Icelandair Pale Ale, voor een beperkte tijd verkrijgbaar aan boord en in de Icelandair Saga Lounge in Keflavik Internationale luchthaven. Het bier bevat een alcoholpercentage van 7,37% en is gemaakt uit hop uit de Pacific Northwest (waar de vliegtuigen van Boeing gemaakt worden) en Europese moutsoorten als eerbetoon aan de reizen die deze vliegtuigen zullen maken.

Icelandairs nieuwe Boeing 737 MAX 8 biedt een verbeterde vliegervaring voor de klant met een opnieuw ontworpen interieur en een aanpasbare led-verlichting. Jarenlang klantonderzoek is in het ontwerp opgenomen en de verbeterde cabine komt met een Boeing Sky Interior, uitgerust met modern gevormde muren die op een slimme manier uw aandacht naar het venster leiden. Bijkomende doordachte details zijn toegevoegd, zoals grotere bovenkastjes om passagiers extra ruimte te geven om hun handbagage gemakkelijker op te bergen.

Icelandairs nieuwste vliegtuig stelt ook nieuwe normen vast op het gebied van brandstofefficiëntie en prestaties met maximaal 20 procent meer brandstofefficiëntie* en het bereik is uitgebreid met maximaal 3.515 nautische mijlen. De 737 MAX beschikt over de nieuwste stille-motortechnologie om de geluidsvoetafdruk van het vliegtuig tot 40 procent te verkleinen.

De luchtvaartmaatschappij zal in de komende vier jaar een totaal van 16 nieuwe Boeing 737 MAX 8 en Boeing 737 MAX 9 vliegtuigen aan haar vloot toevoegen, waardoor de luchtvaartmaatschappij haar groeiende netwerk verder zal kunnen versterken.

Het nieuwe vliegtuig zal een aanvulling zijn op Icelandairs bestaande vloot met 757 en 767, allemaal uitermate geschikt voor middellange afstandsvluchten en voor de exploitatie van de trans-Atlantische en Europese routes van de luchtvaartmaatschappij.

Björgúlfur Jóhannsson, President en CEO van Icelandair merkte op, "De introductie in de komende vier jaar van 16 nieuwe vliegtuigen in Icelandairs vloot, markeert onze inzet voor het voortdurend verbeteren van onze klantervaring. De Boeing 737 MAX-familie zal ons in staat stellen om ons routenetwerk te blijven versterken en zal onze klanten keuze en flexibiliteit bieden in deze zeer competitieve omgeving.'

In de vroege zomer van 2018 zal de luchtvaartmaatschappij beginnen met vijf nieuwe Noord-Amerikaanse routes in aanvulling op de nieuwe vluchten tussen Dublin en Reykjavík. Icelandair heeft onlangs ook het product aan boord vereenvoudigd en biedt twee verschillende reisklassen: Saga Premium en Economy, om te voldoen aan de reisbehoeften van de klant. Naast het investeren in haar product in de lucht en het versterken van haar netwerk, is de online ervaring van de klant ook geactualiseerd met de introductie van een nieuwe website, beschikbaar in 16 talen en eenvoudig te navigeren.

Alle passagiers die in de komende maand aan boord van de Boeing 737 MAX 8 zullen zijn, kunnen deelnemen aan de competitie om de perfecte foto vanuit de lucht te maken, Gebruik #IcelandByAir om, samen met de winnende foto's opgenomen te kunnen worden in Icelandairs in-flight magazine en om gepubliceerd te worden op de website van Icelandair. Ga voor fotografische tips van Páll, voor meer informatie over de competitie of om een reservering te maken bij Icelandair, naar http://www.icelandair.com.

