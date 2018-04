Inschrijvingsprocedure voor Chiba Aqualine Marathon 2018 gaat op 13 april van start

CHIBA, Japan, 30 maart 2018 /PRNewswire/ -- Op zondag 21 oktober 2018 wordt de "Chiba Aqualine Marathon 2018" gehouden in de prefectuur Chiba, dichtbij Tokyo. Het evenement is voor deelnemers uitermate spannend en uitdagend, omdat zij direct boven de zogeheten Tokyo Bay Aqualine Expressway lopen, die dwars door de baai van Tokyo gaat, met meer dan 300.000 mensen die langs de kant van de weg staan te juichen. Deze keer zullen in totaal 17.000 lopers deelnemen aan een hele marathon, een halve marathon en een halve marathon voor deelnemers in een rolstoel.