JETRO Fukui brengt de charme van Echizen-washipapier en lakwerk naar Nederland

FUKUI, Japan, 24 maart 2021 /PRNewswire/ -- Met de hulp van Miss International Netherlands, een van 's werelds drie grootste missverkiezingen, heeft het Fukui-kantoor van de Japan External Trade Organization (JETRO), een Japanse aan de overheid gelinkte organisatie die Japanse bedrijven helpt bij de export van hun producten, een video geproduceerd om de traditionele Japanse ambachten van de stad Echizen in de prefectuur Fukui, washipapier en lakwerk, te promoten in Nederland. De video kan bekeken worden op de Instagram-pagina van Elize Joanne de Jong, Miss International Netherlands and Europe 2019, en op de officiële socialmediakanalen van de International Cultural Association, de organisator van de schoonheidswedstrijd.

Image: https://kyodonewsprwire.jp/img/202103152243-O2-qPmGoMxK

- Het verband tussen Nederland en washi en lakwerk uit Echizen

Washi uit Echizen werd naar verluidt gebruikt in de werken van Rembrandt van Rijn, een bekende Nederlandse schilder uit de 17e eeuw. In 2015 werd de tentoonstelling "Rembrandts etsen en Japans papier uit Echizen" gehouden in Amsterdam. Het Echizen Lacquerware Cooperative was van plan een tentoonstelling te houden in maart 2020 in Amsterdam (deze werd geannuleerd wegens de verspreiding van het toen nieuwe coronavirus) en promoot lakwerk uit Echizen actief in Nederland uit zowel een cultureel als economisch standpunt.

De video kan bekeken worden op Elizes Instagram en op de officiële socialmediakanalen van de International Cultural Association.

Mevr. Elize Joanne de Jong, Miss International Netherlands and Europe 2019

https://www.instagram.com/elizedejong_/?hl=ja

Officiële socialmediakanalen

https://www.instagram.com/missinternationalofficial/?hl=ja

https://www.facebook.com/Miss.International.bp/

SOURCE Japan External Trade Organization (JETRO Fukui)