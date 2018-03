Kavalan is het eerste Chinese bedrijf dat toetreedt tot de "Hall of Fame" voor whisky van de WWA

Volgens de WWA is de onderscheiding een erkenning voor de familie Lee als twee van de "grote namen in de whisky" en "de meest vooraanstaande personen in de branche".

Damian Riley Smith, CEO van WWA, noemde de oprichters van Kavalan, "het vader- en zoonteam dat de wereldwijde whiskybranche heeft getransformeerd, en dat grensverleggend is geweest door hun passie en innovatie als ondernemers."

Hij beschreef dat wat zij hebben gedaan als "daadwerkelijk fantastisch, door het creëren van een nieuwe categorie, en door Taiwan wereldwijd op de kaart te zetten, aangezien er hier van oorsprong geen whisky gedestilleerd werd."

Dhr. YT Lee, CEO van King Car Kavalan zei "Ik wil WWA en het Kavalan Team en wijlen Dr. Jim Swan bedanken dat zij de droom van Kavalan uit hebben laten komen."

De Hall of Fame is een permanent eerbetoon aan de mensen die een blijvende bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling van whisky en is geïnspireerd door de top 100 van personen in de geschiedenis van de whisky, die in de 100e uitgave van het Whisky Magazine verschenen.

De Kavalan Solist Port won de onderscheiding Single Cask Single Malt Whisky-Best Taiwanese Whisky van de WWA in 2018. De WWA heeft eerder twee van haar hoogste onderscheidingen uitgereikt aan Kavalan voor de Solist Amontillado Sherry Single Cask Strength die werd uitgeroepen tot de "Beste Single Cask Single Malt Whisky ter wereld" in 2016 en haar Solist Vinho Barrique, die in 2015 de prijs won voor de "Beste Single Malt Whisky ter wereld."

King Car Group zal later dit jaar haar bier introduceren, haar nieuwste zakelijke activiteit.

Over Kavalan Whisky

De eerste whiskydistilleerderij in Taiwan is sinds 2006 een pionier op het gebied van de single malt whisky. Kavalan wordt gerijpt in een zeer warm en vochtig klimaat, terwijl het ook profiteert van de zee- en bergwind en het bronwater van Snow Mountain, die samen zorgen voor de kenmerkende romigheid van Kavalan. De distilleerderij ontleedt haar naam aan de oorspronkelijke naam voor Yilan County, waar deze gevestigd is, en wordt ondersteund door 30 jaar in de drankenbranche onder de moedermaatschappij King Car Group. De distilleerderij heeft meer dan 250 gouden prijzen gewonnen, waaronder 8 maal als winnaar van wereldwijde whisky, en 4 maal als Producent van gedestilleerde dranken van het jaar, en haar producten zijn verkrijgbaar in 68 landen. Bezoek www.kavalanwhisky.com/EN/main.aspx

Contact media:

Yvonne Chou

+886-3922-9000#7162

yvonne@kavalandistillery.com

BRON Kavalan

Gerelateerde links

http://www.kavalanwhisky.com/en