KnowBe4 benoemd algemeen directeur, EMEA

De heer De Graaf heeft meer dan 20 jaar ervaring als verkoop- en marketingdeskundige, met een sterke nadruk op IT-beveiliging en kanaalrelaties. Hij was het meest recentelijk de Chief Marketing Officer bij QSight IT, waar zijn vele verantwoordelijkheden gericht waren op innovatiestrategieën alsmede verkoop en marketing voor het IT-bedrijf. Voorafgaand aan QSight IT bekleedde hij verschillende functies voor Onsight Solutions, in het bijzonder als Chief Commercial Officer waar hij verantwoordelijk was voor toezicht op marketing-, verkoop- en bedrijfsontwikkeling en het stimuleren van de algemene bedrijfsresultaten. De heer De Graaf is ook werkzaam geweest bij Liberty Global, en zal toetreden tot KnowBe4 met een bewezen ervaring in verkoop, accountbeheer, de ontwikkeling van nieuwe bedrijven en marketingbeheer binnen de IT-beveiligingssector.

In een tijd waarin phishing, social engineering, en ransomware-aanvallen wereldwijd ongebreideld hun gang gaan, grijpt KnowBe4 de kans om zijn moderne Security Awareness-training naar een breder, wereldwijd publiek uit te breiden.

"Dat ik me op dit kritieke moment van internationale groei bij KnowBe4 kan aansluiten en de inspanningen binnen EMEA vanaf het prille begin mag leiden is een geweldige mogelijkheid die ik graag wil aangaan," aldus de heer De Graaf. "Mijn Britse collega's hebben geweldig werk geleverd door een zeer sterke groei op jaarbasis op te bouwen en ik kijk er naar uit om een sterk kanaalnetwerk te bevorderen en vergelijkbare resultaten in heel EMEA te realiseren. In een zeer korte tijd hebben we ons direct gericht op deze regio, en we hebben een aanzienlijke belangstelling van partners en klanten kunnen waarnemen. We zijn reeds bezig met het aantrekken van personeel zodat we ervoor kunnen zorgen dat we de geweldige ondersteuning kunnen bieden waar KnowBe4 bekend om is."

"We blijven het aantal phishing-scams zien toenemen in bedrijfsomgevingen wereldwijd, en dat bewijst dat vermijdbare aanvallen in staat zijn om organisaties te decimeren en dat het opleiden van uw medewerkers als laatste verdedigingslinie een groot verschil kan maken. Ervoor zorgen dat uw gebruikers weten waar ze niet op moeten klikken of hoe ze een aanval kunnen voorkomen is mogelijk met de juiste hulpmiddelen, zoals onze meest moderne security awareness-training en gesimuleerde phishing-hulpmiddelen," aldus Stu Sjouwerman, CEO van KnowBe4. "Jeffrey is een fantastische toevoeging aan ons groeiende wereldwijde team van volleerde, slimme en vasthoudende leiders die prioriteit geven aan het kanaal en hij zal ons helpen met het uitbreiden van ons partnernetwerk in EMEA. Ik ben heel blij dat hij nu deel uitmaakt van ons team."

Over KnowBe4

KnowBe4, de leverancier van 's-werelds grootste en meest moderne platform voor veiligheidsbewustzijn en gesimuleerde phishing, wordt wereldwijd door meer dan 17.000 organisaties gebruikt. KnowBe4, opgericht door data- en IT-security expert Stu Sjouwerman, helpt organisaties omgaan met de menselijke factor van beveiliging door het verhogen van het bewustzijn over ransomware, CEO-fraude en andere "social engineering"-tactieken door middel van een nieuwe, moderne aanpak van security awareness-training. Kevin Mitnick, internationaal erkend IT-security expert en KnowBe4's Chief Hacking Officer, heeft geholpen bij het ontwerpen van KnowBe4's trainingen met behulp van zijn goed gedocumenteerde "social engineering"-tactieken. Duizenden organisaties vertrouwen op KnowBe4 om hun eindgebruikers te mobiliseren als laatste linie in de beveiliging van hun IT.

Nummer 231 op de Inc. 500 lijst 2017, nummer 70 op Deloitte's Technology Fast 500 en nummer 6 in Cybersecurity Ventures Cybersecurity 500. KnowBe4's hoofdkantoor is gevestigd in Tampa Bay, Florida en heeft Europese kantoren in Engeland en Nederland.

