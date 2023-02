La Universal Energy Facility accorde des subventions à des projets solaires dans tout le Nigeria, aidant ainsi les PME tout en évitant des milliers de tonnes d'émissions de carbone par an

Les entreprises recevront un financement pour des projets qui les relient à l'énergie propre, dans le cadre d'un programme conçu pour soutenir le programme de transition énergétique du Nigeria

LAGOS, Nigeria, 23 février 2023 /PRNewswire/ -- La Universal Energy Facility (UEF), une institution de financement axée sur les résultats et gérée par Sustainable Energy for All, a annoncé qu'elle accorderait des subventions aux entreprises d'énergie renouvelable ayant sollicité le financement de leurs projets dans le cadre du programme Stand-alone Solar for Productive Use (l'énergie solaire autonome à usage productif) de l'UEF au Nigeria.

Mini-grid constructed in Madagascar with support from the Universal Energy Facility.

Ces entreprises vont maintenant commencer la mise en œuvre de leurs projets solaires, qui sont tous conçus pour relier les entreprises et les services à une source d'électricité propre, abordable et fiable.

Ces projets couvriront la plupart des États du Nigeria et seront achevés dans les 12 prochains mois. Ensemble, ils permettront de relier environ 3 500 entreprises, marchés, centres commerciaux, entrepôts frigorifiques, cliniques, écoles et autres utilisations productives de l'énergie, c'est-à-dire des utilisations qui soutiennent l'activité économique et les infrastructures communautaires.

En tant que projets d'énergie solaire autonomes, ils éviteront aux entreprises et aux services de dépendre de générateurs à combustible fossile coûteux et polluants comme source d'énergie. L'UEF estime qu'environ 5 400 tonnes d'équivalent CO 2 par an seront économisées une fois que tous les projets proposés seront mis en œuvre.

« Par le biais de ce programme au Nigeria, la Universal Energy Facility démontrera le pouvoir d'habilitation que l'énergie durable peut avoir sur le développement économique local et les actions en faveur du climat, a déclaré Damilola Ogunbiyi, PDG et représentante spéciale du Secrétaire général des Nations unies pour l'énergie durable pour tous. Les projets solaires soutenus par l'UEF fourniront aux entreprises une électricité propre et abordable qui les aidera à se développer, à créer des emplois et à remplacer les sources d'énergie polluantes. »

L'année dernière, le gouvernement du Nigeria a lancé son plan de transition énergétique qui explique comment le pays va parvenir à un accès universel à l'énergie d'ici 2030 et à des émissions nettes nulles d'ici le milieu du siècle, ainsi que les financements nécessaires pour atteindre ces objectifs. L'UEF contribue aux objectifs de financement de ce programme pour le secteur de l'électricité en fournissant des subventions que les entreprises peuvent exploiter pour attirer des financements supplémentaires en faveur des énergies propres.

« La Universal Energy Facility fournira des subventions pour permettre aux entreprises solaires d'étendre leurs activités aux petites et moyennes entreprises à travers le Nigeria, tout en attirant des capitaux privés supplémentaires, a indiqué le professeur Yemi Osinbajo SAN, vice-président de la République fédérale du Nigeria. Les projets financés par la Universal Energy Facility contribueront à développer les entreprises et à créer des emplois, ce qui en fait des acteurs clés de notre programme de transition énergétique. »

L'honorable Goddy Jedy Agba, ministre d'État à l'Énergie de la République fédérale du Nigeria, a affirmé : « Ce programme de la Universal Energy Facility est une preuve concrète d'investissements ciblés dans notre secteur de l'électricité et dans notre objectif global de fournir un accès à l'énergie à tous les Nigérians. »

Le programme Stand-alone Solar for Productive Use au Nigeria a commencé à recevoir des candidatures en août 2022 et a suscité l'intérêt de centaines de promoteurs énergétiques.

« Quelques mois seulement après l'ouverture de ce programme au Nigeria, nous avons aujourd'hui sélectionné des bénéficiaires et les entreprises peuvent commencer à mettre en place des projets solaires autonomes transformateurs, a précisé Anita Otubu, directrice principale de la Universal Energy Facility. La Universal Energy Facility prouve qu'un financement axé sur les résultats est efficace pour stimuler le développement énergétique à grande vitesse et à grande échelle. »

Simon Harford, PDG de la Global Energy Alliance for People and Planet (alliance énergétique mondiale pour les peuples et la planète, GEAPP), a déclaré : « La transition énergétique mondiale doit alimenter les populations et la planète, en créant des opportunités économiques et en remplaçant les technologies à forte intensité de carbone. La GEAPP est fière de soutenir les efforts de la Universal Energy Facility qui visent à apporter des solutions ciblées et spécifiques à chaque pays dans les communautés les plus touchées par la pauvreté énergétique et le changement climatique. L'UEF pourrait devenir une force unificatrice et la plateforme de choix pour ceux qui s'intéressent au financement axé sur les résultats. »

Il s'agit du premier volet de financement de subventions dans le cadre du programme Stand-alone Solar for Productive Use au Nigeria. L'UEF a recensé de nombreux autres projets viables à financer lors des prochaines phases.

À propos de la Universal Energy Facility

La Universal Energy Facility (UEF) est une institution de financement multidonateurs axé sur les résultats, créé pour accélérer et développer de manière significative l'accès à l'énergie en Afrique subsaharienne, conformément à l'ODD7 et à l'Accord de Paris. L'UEF fournit des paiements incitatifs aux entreprises éligibles qui déploient des solutions énergétiques et fournissent des raccordements électriques vérifiés aux utilisateurs finaux (y compris des mini-réseaux et des systèmes solaires autonomes) ainsi que des systèmes de cuisine propres conformes à des normes prédéterminées. Cette institution est gérée par Sustainable Energy for All (SEforALL) et soutenue par la Global Energy Alliance for People and Planet, la Fondation Shell, la Fondation Rockefeller, Africa Minigrid Developers Association, Power Africa, Good Energies, UKaid, Carbon Trust, la Fondation IKEA, le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) et la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).

