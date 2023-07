Le groupe OASIS nomme Sarah Vidgen au poste de directrice des ressources humaines

DUBLIN, 3 juillet 2023 /PRNewswire/ -- Le groupe OASIS, la plus grande organisation privée de gestion de l'information en Europe, est ravi d'annoncer que Sarah Vidgen a rejoint le groupe en tant que directrice des ressources humaines.

Vidgen apporte plus de 20 ans d'expérience en ressources humaines dans divers secteurs, notamment le secteur public, la construction, la logistique et la gestion de l'information. Dans son rôle le plus récent, elle a occupé le poste de directrice principale de la prestation de services de RH mondiaux et des opérations EMEA pour Iron Mountain.

Sarah Vidgen

Plus tôt dans sa carrière, elle a acquis de l'expérience et des connaissances en travaillant dans des rôles en contact direct avec les clients, ce qui la place dans une position unique pour comprendre les besoins de la main-d'œuvre interne afin de mieux soutenir les clients externes.

En tant que directrice des ressources humaines, Vidgen est responsable des fonctions de RH du groupe, appliquant une stratégie axée sur les personnes pour attirer, développer et retenir les meilleurs talents.

Vidgen, qui a commencé son rôle avec OASIS le 3 juillet a déclaré ; « Je suis ravi de rejoindre OASIS dans son parcours de croissance, aux côtés d'Eddie Aston et du reste de l'équipe de direction. Je suis particulièrement ravie d'avoir l'opportunité de construire une communauté mondiale incroyable qui partage un ensemble de valeurs et de culture, tout en comprenant le besoin d'identités régionales. »

Eddie Aston, directeur général d'OASIS, a déclaré : « La nomination de Sarah est une étape importante pour OASIS, alors que nous entrons dans une nouvelle phase de croissance. Nos employés sont le fondement de notre entreprise, il est essentiel que chaque membre de l'équipe sente qu'OASIS est un endroit où il peut grandir. Nous avons une opportunité unique de réinventer la façon dont nous soutenons notre équipe et Sarah jouera un rôle important à cet égard. »

À propos du groupe OASIS

Le groupe OASIS est le plus grand fournisseur privé de gestion de l'information en Europe, sécurisant et gérant plus de 120 millions d'éléments à code-barres, 230 To de données numériques, ce qui équivaut à 512 millions de documents, et numérisant plus de 17 millions d'images par mois.

Depuis sa création en 1999, le groupe OASIS n'a cessé de croître et emploie désormais plus de 1 700 membres de l'équipe. Aujourd'hui, le groupe sert plus de 11 500 clients répartis sur plus de 70 sites dans six pays ; Belgique, Grande-Bretagne, Pays-Bas, Irlande du Nord, Pologne et République d'Irlande.

Ensemble, ces sites fournissent des services d'information sécurisés, abordables et complets aux clients de divers secteurs industriels, notamment l'éducation, l'énergie, la finance, le gouvernement, la santé, le droit, la fabrication et la vente au détail.

Le groupe OASIS est à la pointe de la gestion de l'information ; et a remporté le prix du produit logiciel de gestion de documents de l'année pendant quatre années consécutives (2019-2023) pour son système de gestion électronique des documents et des enregistrements (EDRMS) « Omnidox ».

