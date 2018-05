Luno Wint Titel van Snelstgroeiende Tech Bedrijf in de VK 2018

Luno werd gehuldigd tijdens een awards diner in de hoofdvestiging van Adyen in de VK, nadat bekend werd gemaakt dat het het bedrijf met de hoogste omzetgroei in de VK is. Tech5 is een jaarlijkse start-up competitie georganiseerd door TNW en Adyen. Bij het diner, waar ook de tien andere groeiende Tech bedrijven benoemd werden, was Reshma Sohoni, Tech5 ambassadeur en oprichter van SeedCamp, aanwezig.

Luno, een wereldwijde digitale valuta portemonnee en wisselkoers, werd in 2013 opgericht, heeft meerdere financieringsrondes afgemaakt en heeft recentelijk een Series B ronde van 9 miljoen $ opgericht, geleid door Balderton Capital, om wereldwijde uitbreiding te stimuleren. Luno, die beschikbaar is in meer dan 40 landen in Europa, Afrika en Zuidoost-Azië, biedt wisseldiensten aan en geeft consumenten de mogelijkheid om te kopen, te verkopen, op te slaan, en te leren over digitale valuta zoals Bitcoin en Ethereum.

"Het is daadwerkelijk een eer voor ons om bij de Tech5 op de lijst van de VK finalisten te staan, en helemaal om uitgeroepen te worden als de winnaar van zoveel geweldige VK start-ups. Het bevestigt echt het potentieel van digitale valuta voor consumenten," zegt Marcus Swanepoel, Co-oprichter & CEO van Luno. "Wij hebben bijzonder hard gewerkt in de laatste paar jaren en richten ons nu op het leveren van de beste service aan onze consumenten, en daarom is het fantastisch om te zien dat het nu al zijn vruchten afwerpt."

Luno gaat nu door met de competitie tegen de nationale Tech5 winnaars uit Duitsland, Nederland, Spanje, Frankrijk en Zweden voor het titel van "Snelstgroeiende Tech Bedrijf in Europa" - de winnaar wordt op 24 mei 2018 tijdens de TNW Conference 2018 bekend gemaakt.

In 2018 vindt de vijfde editie van Tech5 plaats - de Europese competitie die de snelstgroeiende start-ups per omzet erkent en benoemt. Door de jaren heen is Tech5 een springplank geweest voor bedrijven zoals Transferwise, Delivery Hero, Cabify, Foodpanda en iZettle. Tech5 alumni finalisten hebben bij elkaar, in de afgelopen vijf jaar, al meer dan 10 biljoen € aan financiering aangetrokken.

Patrick de Laive, Co-oprichter van TNW:

"Het is verbazingwekkend om te zien hoe zoveel snelgroeiende bedrijven op Europese grond zich hebben ontkiemd. Naast deze die op de lijst staan, hebben wij veel andere bedrijven gezien die aanzienlijke inkomsten hebben bereikt en door gaan met groeien."

Nuttige links:

Website: https://www.luno.com/en/about

Mobiele apps: Android and iOS

Media assets: Tech5 Luno Winner Image, Logo, product images en team photos

Investeerders: Balderton Capital, Alphacode / RMIH, DCG, Naspers, Venturra Capital

BRON Luno