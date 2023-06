Milieuvriendelijke energieoplossingen gepresenteerd: Mentech bezoekt Intersolar Europe 2023

MÜNCHEN, 16 juni 2023 /PRNewswire/ -- Mentech Innovation ("Mentech"), een producent van nieuwe energie opslagapparaten, slimme energie- en batterijopties voor buiten en elektronische accessoires voor consumenten, is blij zijn deelname bekend te maken aan Intersolar Europe 2023 in München, Duitsland, 14-16 juni 2023.

De stand van Mentech creëert voor bezoekers een meeslepende ervaring met zowel binnen- als buitenafdelingen en zelfs een caravan, die de bezoekers de mogelijkheid geven om de zeergewilde verplaatsbare energiestations van Mentech te ervaren. Speciaal ontworpen voor outdoor-enthousiastelingen, garanderen Mentechs verplaatsbare energiestations een betrouwbare en langdurige energiebron voor avonturen weg van het energienet. Gebruikers behouden daardoor hun gemoedsrust om te focussen op hun activiteiten zonder de toegevoegde stress vanwege zorgen over batterijduur.

Op de stands binnenafdeling demonstreert Mentech zijn all-in-one energiesysteem voor thuis dat betrouwbare en efficiënte energieopslag oplossingen biedt met unieke kenmerken die de nadruk leggen op veiligheid en gemak. Het systeem beschikt over een thermisch aerosol brandblusapparaat en een onafhankelijk ontwikkeld batterij-beheersysteem voor optimale prestatie en levensduur. Met een uit te breiden batterijcompartement en Mentechs geavanceerde batterijproducten met kenmerkende flexibiliteit en gemakkelijke installatie, levert Mentech een samenhangend energie-managementsysteem voor thuis dat prestaties, capaciteit en efficiëntie levert aan diegenen die een back-up stroomvoorziening voor kritieke systemen of een alleenstaand energie-opslagsysteem nodig hebben.

Mentechs driefasige omvormers zijn uitermate geschikt voor installaties op meerdere daken en kunnen parallel worden gecascadeerd tot maximaal zes apparaten voor zelfs de meest uitdagende projecten. Bovendien zijn deze omvormers ontworpen om in van het net losgekoppelde modus 100% driefasige ongebalanceerde lading aan te kunnen. Dit zet hen apart als een wonderbaarlijk veelzijdige en betrouwbare optie voor diverse applicaties en situaties.

Mentech heeft op de beurs behoorlijke aandacht op zich gevestigd met zijn op het oog vallende standdesign en de prestaties van zijn producten. Het trok daarbij de interesse van talrijke bezoekers die op zoek zijn naar betrouwbare energieoplossingen. Onder de indruk van Mentechs diverse productaanbod uitten enkele bezoekers ter plaatse hun wens voor verdergaande samenwerking met het bedrijf.

Als dochteronderneming van Dongguan Mentech Optical & Magnetic Co., Ltd. (002902.SZ) is Mentech Innovation een high-tech bedrijf dat onderzoek en ontwikkeling combineert met productie, verkoop, en diensten waar energieconsumenten en het milieu baat bij hebben. Mentech prioriteert productveiligheid tijdens zijn onderzoek, ontwikkeling en fabricage en heeft strikte veiligheidsprotocollen en voorschriften geïmplementeerd om ervoor te zorgen dat zijn producten veilig zijn voor consumenten om te gebruiken en ze klanten kwalitatieve producten en oplossingen levert in meerdere bedrijfstakken.

Kijk voor meer informatie op https://www.mentechpower.com/ .

