LONDON, 10 mai 2023 /PRNewswire/ -- nShift a été identifié comme un « Notable Vendor » dans le rapport. Le marché européen des TMS devrait croître à un taux de croissance annuel composé de 5,3 % sur cinq ans, avec des dépenses prévues d'ici à 2026 s'élevant à 485 millions de dollars.

Gartner®, une société qui fournit des informations objectives et exploitables aux dirigeants et à leurs équipes, a désigné nShift comme un fournisseur important dans son rapport « Europe Context : Magic Quadrant™ for Transportation Management Systems (TMS) » (no du rapport : G00779907).

Les rapports Magic Quadrant™ sont l'aboutissement d'une recherche rigoureuse et factuelle sur des marchés spécifiques, fournissant une vue d'ensemble des positions relatives des fournisseurs sur des marchés à forte croissance où la différenciation des fournisseurs est nette.

nShift est une plateforme cloud de bout en bout qui automatise et optimise l'ensemble du processus de gestion de la livraison, des options de livraison des boutiques d'e-commerce à la gestion des retours, en passant par le suivi des livraisons, l'expérience post-purchase, ou encore les réservations de transporteurs. De l'entrepôt à la porte du client, nShift permet aux détaillants en ligne de maîtriser parfaitement leur expérience de gestion de la livraison et leur fournit des données d'expédition approfondies qui leur permettent d'améliorer leurs performances.

nShift permet à ses 90 000 clients de livrer près d'un milliard de colis par an dans plus de 190 pays et offre un accès à la plus grande bibliothèque de transporteurs du monde.

Principales conclusions de Gartner®

D'après l'étude, l'Europe reste le deuxième plus grand marché de logiciels de TMS après l'Amérique du Nord, avec une part d'environ 23,7 % du marché mondial des TMS. Voici les autres conclusions du rapport :

Gartner estime que les dépenses mondiales du marché des logiciels TMS s'élèveront à 2,2 milliards de dollars d'ici à 2026, contre 1,4 milliard de dollars en 2021.

Le marché européen des TMS devrait croître à un taux de croissance annuel composé de 5,3 % sur cinq ans, avec des dépenses prévues d'ici à 2026 s'élevant à 485 millions de dollars, contre 392 millions en 2021.

Par rapport aux années précédentes, 2022 n'a pas été une année très active en ce qui concerne les acquisitions de fournisseurs et les mouvements d'investissement sur le marché européen des TMS.

D'après Gartner, « l'amélioration des résultats des processus fonctionnels, la gestion des coûts et le gain d'efficacité interne/opérationnelle restent en tête des priorités des entreprises lors de l'acquisition d'un TMS. Les pénuries de main-d'œuvre, la numérisation accrue des opérations et la durabilité ont été d'autres facteurs d'adoption en 2021. »

Lars Pedersen, CEO de nShift, a déclaré : « Les Transportation Management Systems font plus que faciliter la logistique. Ils sont essentiels à la mission des entreprises et il n'est pas surprenant que nos clients nous considèrent comme un catalyseur de croissance stratégique qui génère de la valeur. Nous donnons à nos clients accès à la plus grande bibliothèque de transporteurs du monde. Ainsi, quels que soient leurs besoins en matière de transport ou d'expédition, nous pouvons les mettre en relation avec le transporteur qui répond le mieux aux besoins de leurs clients, ce qui leur permet de relever les défis liés à la supply chain et d'aller plus vite que leurs concurrents. »

Pour obtenir une copie gratuite du rapport European Context for the Magic Quadrant, cliquez ici .

Gartner Disclaimer

Gartner n'approuve aucun fournisseur, produit ou service décrit dans ses publications de recherche et ne conseille pas aux utilisateurs de technologie de sélectionner uniquement les fournisseurs ayant les notes les plus élevées ou une autre désignation. Les publications de recherche de Gartner se composent des opinions de l'organisation de recherche de Gartner et ne doivent pas être interprétées comme des déclarations de fait. Gartner décline toute garantie, expresse ou implicite, concernant cette recherche, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. GARTNER est une marque déposée et une marque de service de Gartner et Magic Quadrant est une marque déposée de Gartner, Inc. et/ou de ses sociétés affiliées aux États-Unis et dans le monde et sont utilisées ici avec autorisation. Tous les droits sont réservés.

Tous les droits sont réservés. Obtenez l'histoire complète : ce contenu fait partie d'un ensemble plus vaste de recherches sur ce sujet. Magic Quadrant for Transportation Management Systems

À propos de nShift

nShift est le premier fournisseur mondial de solutions de gestion des livraisons dans le nuage permettant l'expédition et le retour sans friction de près d'un milliard d'envois dans 190 pays chaque année. Les logiciels de nShift sont utilisés dans le monde entier par des expéditeurs du commerce électronique, de la vente au détail, de l'industrie et des 3PL. L'entreprise a son siège à Londres et à Oslo. Elle emploie plus de 500 personnes dans ses bureaux de Suède, de Finlande, de Norvège, du Danemark, du Royaume-Uni, de Pologne, des Pays-Bas, de Belgique et de Roumanie.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1782566/nShift_Logo.jpg

SOURCE nShift