Ochama lanceert "Global Shipped Items" en "Everyday Low Price" (EDLP), in combinatie met een gestroomlijnde "Same-Day Pick-up service".

ROTTERDAM, Nederland, 11 januari 2024 /PRNewswire/ -- Ter viering van zijn tweede verjaardag kondigt Ochama, de innovatieve omnichannel-retailer, vandaag een reeks belangrijke verbeteringen in zijn product- en dienstenaanbod aan. Het bedrijf introduceert "Global Shipped Items" en "Everyday Low Price" (EDLP), in combinatie met een gestroomlijnde "Same-Day Pick-up service". Hiermee toont Ochama zijn toewijding om uitzonderlijke kwaliteit, betaalbaarheid en gemak te leveren nu het bedrijf zijn derde levensjaar tegemoet gaat.

Ochama's uitgebreide selectie van Global Shipped Items, versterkt door het robuuste inkoopnetwerk van het moederbedrijf JD.com, biedt shoppers de mogelijkheid om toegang te krijgen tot eersteklas internationale goederen tegen budgetvriendelijke prijzen. De strategie van Ochama om tussenpersonen te omzeilen is de sleutel die consumenten echte besparingen opleveren. Daarnaast biedt de EDLP-sectie constant stabiel lage prijzen voor dagelijkse benodigdheden, zodat betaalbaarheid niet alleen binnen handbereik ligt, maar ook constant is. Hierdoor hoeven klanten niet meer uit te kijken naar aanbiedingen op alledaagse artikelen en plaatst deze aanpak Ochama als de bestemming voor de meest concurrerende prijzen.

Ochama is er trots op voorop te lopen bij het aanbieden van gemakkelijke en efficiënte opties voor bezorg- en afhaaldiensten. Sinds de lancering in Nederland in januari 2022 heeft Ochama een opmerkelijke groei doorgemaakt, met thuisbezorgdiensten die nu beschikbaar zijn in 24 landen. Op dit moment profiteren klanten in Nederland, Duitsland en België op meer dan 650 locaties ook van het gemak van onze ophaaldiensten. Daarnaast zijn we actief bezig met het testen van een snelle en probleemloze Same-Day Pick-up service in geselecteerde regio's in Nederland, ideaal voor last-minute aankopen of spontane shopping trips.

2023 werd tevens gekenmerkt door belangrijke successen. Met name Ochama zag een stijging van 435% op jaarbasis in het volume van ophaalbestellingen tijdens Black Friday. Dit weerspiegelt het groeiende vertrouwen en de tevredenheid van onze klanten in ons merk.

Nu Ochama weer een jaar van transformatie ingaat, blijven we standvastig in onze missie om onze klanten uitzonderlijke waarde en gemak te bieden.

Over Ochama

Ochama is een innovatieve B2C omnichannel-retailer die van geavanceerde retail- en supply chain-oplossingen gebruikmaakt om tegen lage prijzen een uitgebreid en volledig assortiment producten aan te bieden in zowel de categorieën Voedingswaren als niet-voedingswaarden zoals Huishoudelijke apparaten, Wonen, Vrije tijd, Elektronica, Mode en meer. Online bestellingen kunnen bij honderden afhaalpunten in Europa worden opgehaald of rechtstreeks bij de klant thuis worden bezorgd.