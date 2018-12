Openbaar vervoersbedrijf De Lijn in Vlaanderen kiest voor hypermodern ticketsysteem van Conduent Transportation

LONDEN, December 17, 2018 /PRNewswire/ --

Het is een van Europa's omvangrijkste regionale implementaties van een ticketverkoopsysteem en een van de eerste accountgebaseerde ticketsystemen op deze schaal ter wereld, beide ondersteund door contactloze betaling met bankpassen

Conduent Transportation, onderdeel van digitale interactiviteitsonderneming Conduent Incorporated (NYSE: CNDT), is uitgekozen door het Vlaamse openbare vervoersbedrijf De Lijn om voor de hele Vlaamse regio in Belgiëeen modern ticketsysteem te installeren. Conduent zal het geavanceerde, volledig digitale ticketsysteem ATLAS® zelf installeren en het systeem tevens namens de Lijn exploiteren over een periode van 10 jaar.

Het nieuwe systeem zal worden geïmplementeerd in twee fasen. De eerste fase biedt gebruikmaking van het openbaar vervoer met betaalkaarten en bankpassen op basis van cEMV (contactloze Europay, MasterCard en Visa), gecombineerd transitvervoer pay-as-you-go model 2. Het wordt een van Europa's omvangrijkste regionale implementaties van een ticketsysteem, waarbij contactloze bankpassen als betaalmiddel kunnen worden gebruikt.

Tijdens de tweede fase van het project zal de implementatie van één van de eerste accountgebaseerde ticketsystemen ter wereld van deze omvang op regionaal niveau plaatsvinden. Met accountgebaseerd ticketing (ABT) wordt het ticket niet opgeslagen op een apparaat of op een ander medium, zoals een smartphone of smartcard, maar in de cloud. Met ABT kan een reeks apparaten of media via de cloud worden gekoppeld aan het account van de passagier in het backoffice.

Een toekomstige fase van het platform zal dan tevens mobiliteit-als-een-service ondersteunen, inclusief de integratie van diverse mobiliteitsaanbieders zoals car-sharing, fietsverhuur en taxi's.

"Het digitaal aangestuurde ticketsysteem van Conduent brengt de nieuwste digitale interactietechnologie naar de hele Vlaamse regio," aldus Roger Kesteloot, algemeen directeur van De Lijn. "Tegen de tijd dat beide implementatiefasen zijn afgesloten zal Vlaanderen beschikken over een van de meest geavanceerde systemen voor ticketbehandeling ter wereld, dat ten goede komt aan de miljoenen passagiers die elk jaar van onze diensten gebruik maken."

Het contract omvat de inzet van maar liefst 10.000 terminals op bussen en trams in heel Vlaanderen.

"Ons innovatief, digitaal aangestuurd ticketsysteem stelt exploitanten in het openbaar vervoer zoals De Lijn in staat om eenvoudig te profiteren van de meest recente technologie met minder investeringen," aldus Mick Slattery, directeur van Conduent Transportation. "Wij zullen alle technologie installeren en het hele proces voor De Lijn beheren."

Het nieuwe ticketsysteem van Conduent wordt tegen het einde van 2019 uitgerold met cEMV als een eerste mijlpaal, gevolgd door ABT in de zomer van 2020.

Conduent Transportation is een toonaangevende leverancier van oplossingen voor openbaar vervoer en mobiliteit - inclusief elektronische tolheffing, parkeerbeheer en geavanceerde transit- en veiligheidssystemen - die geautomatiseerde, op analyses gebaseerde en gepersonaliseerde diensten aan overheidsinstanties en aanverwante gebruikers aanbiedt. Het bedrijf richt zich al meer dan 50 jaar op ondersteuning van passagiers en is actief in 27 landen.

