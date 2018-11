Payneteasy presenteert Fintegrate-oplossing

GIBRALTAR, November 12, 2018 /PRNewswire/ --

Een nieuw kassierssysteem met een ongekende integratiesnelheid en een inzetbaarheid van 99,9%

Toonaangevende aanbieder van betalingsplatforms, Payneteasy zal deze week zijn nieuwste Fintegrate-oplossing presenteren tijdens de aanstaande Top in Londen. Payneteasy zal tijdens de Top besprekingen houden met een groot aantal aanbieders van forex- en cryptoplatforms, gezien het feit dat Fintegrate antwoord geeft op hun verschillende behoeften voor een uniform managementsysteem voor al hun PSP's, en met name voor snelle integraties en maximale inzetbaarheid. Daarnaast zullen verkopers die contact maken met Fintegrate profiteren van verhoogde acceptatie, flexibele hulpmiddelen voor verkeersbeheer waarmee de verkoper zijn eigen regels voor routing kan instellen, alsmede automatische balanceer-leermiddelen.

Payneteasy heeft zijn Fintegrate-oplossing reeds aan verschillende grote handelaren en platformproviders verkocht, die ofwel ontevreden waren met hun huidige oplossing of die net begonnen zijn met bedrijfsactiviteiten met meerdere PSP's. De oplossing heeft dezelfde interface als die van de toonaangevende PSP's, en de platformproviders en verkopers zien dus een vertrouwd UI en hoeven dus niet een nieuw systeem opnieuw te leren.

"Platformproviders willen het risico met betrekking tot hun betalingen zoveel mogelijk verspreiden", aldus Dan Sushkevich, VP Sales bij Payneteasy. "Fintegrate vergemakkelijkt het beheer van meerdere PSP's, door ervoor te zorgen dat hun transacties te maken krijgen met de beste omstandigheden, dat de juiste afstemming wordt uitgevoerd, en dat onmiddellijk en met één muisklik uniforme rapporten gegenereerd worden."

Payneteasy is in 2006 opgericht en is vandaag de dag een toonaangevende aanbieder van betalingsplatforms. De Payneteasy-oplossing omvat een gateway voor betalingen, het kassierssysteem Fintegrate, MPOS & POS SDK, en op maat gemaakte oplossingen voor banken, PSP's, platformproviders en meer. Payneteasy staat bekend om zijn snelle integraties, en voor het bieden van een flexibiliteitslaag waarmee bijna elke betaalinteractie mogelijk gemaakt wordt.

