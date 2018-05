Paytomat lanceert zijn systeem voor cryptocurrency betalingen in Amsterdam

Paytomat treedt Europa binnen met een gedecentraliseerde oplossing voor crypto-betalingen. De lancering van de piloot vond plaats op 7 mei in Matrëshka Russian Kitchen in Amsterdam, Nederland. Paytomat hield 's ochtends een presentatie voor de media en deed een reeks demo's voor crypto-enthousiasten die gedurende de hele dag binnen kwamen lopen. Alle deelnemers van de pilot hebben de kans gehad om de Paytomat-oplossing te testen, die momenteel de grootste verscheidenheid aan cryptocurrencies ondersteunt: BCH, ZEN, XEM, DASH, WAVES, LTC, ETH, NANO, DCR, XZC en BTC.

Yurii Olentir, oprichter en CEO van Paytomat: "Amsterdam is een van de meest crypto-vriendelijke plekken, dus kozen we het voor onze kick-off in West-Europa. Met miljoenen toeristen die Amsterdam elke maand bezoeken, kunnen cryptocurrencies een erg handige betaalmethode zijn. Een transactie in Bitcoin Cash duurt bijvoorbeeld slechts een paar seconden en de kosten zijn minuscuul. De grote publieke belangstelling en steun die we in Amsterdam hebben gekregen, geeft ons vertrouwen dat we erin zullen slagen de Paytomat globale infrastructuur voor cryptocurrency-betalingen te bouwen. "

Sergey Zhukov, oprichter van Matrëshka Russian Kitchen: "In de wereld van vandaag draait alles om de klantervaring. Dankzij Paytomat hebben onze gasten nu de mogelijkheid om met crypto te betalen - het is handig, snel en veilig, en ik denk dat deze betaalmethode in de loop van de tijd alledaags zal worden. Het starten met accepteren van crypto was heel eenvoudig. Paytomat werkt als een verlengde van de bestaande POS-terminal van Poster, die ik in mijn restaurant heb, dus was er enkel een software-update en extra training voor het personeel nodig. "

Het idee achter Paytomat is het vergroten van transactiegebruik van cryptocurrencies in het dagelijks leven en zodoende aansporen tot gebruik ervan door bedrijven, klanten en crypto-kernteams. Paytomat werd in 2017 gelanceerd in Oekraïne en breidt zijn wereldwijde activiteiten uit. Paytomat heeft als doel zijn eigen unieke loyaliteitsprogramma te ontwikkelen die op blockchain gebaseerd is en gevoed wordt door PTM- en PTX-tokens. Sinds begin van dit jaar heeft Paytomat een intentieverklaringen getekend met meer dan 200 verkopers in heel Europa.

Als onderdeel van zijn wereldwijde ontwikkelingsstrategie zal Paytomat gebruik maken van een gedecentraliseerd franchisemodel gericht op het bouwen van een wereldwijde community van lokale vertegenwoordigers die zullen helpen fiat-to-crypto-gateways te vestigen, directe relaties met POS-leveranciers te ontwikkelen en verkopers te helpen cryptocurrency te accepteren en beloningen binnen het loyaliteitsprogramma Paytomat te ontvangen.

Over Paytomat

Paytomat is een op blockchain gebaseerd betalingsverwerkingssysteem dat is ontwikkeld om verkopers, consumenten en crypto-kernteams te helpen elkaar te vinden en een platform te creëren waarbij er wordt gestimuleerd om cryptocurrencies te gebruiken als een opkomende methode voor dagelijkse betalingen. Gebouwd als een gedecentraliseerde autonome organisatie en een gedecentraliseerde franchise, heeft Paytomat een uniek loyaliteitsprogramma op basis van PTM-munten, waarmee verkopers worden aangemoedigd om betalingen in crypto en PTX-tokens te accepteren, waardoor klanten worden gestimuleerd om met crypto te betalen. Ga naar https://media.paytomat.com voor meer informatie. Mediacontactpersonen: media@paytomat.com

