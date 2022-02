Romantiek bestaat niet meer in Nederland volgens Valentijnsdag onderzoek

- Ruim 4 op de 10 Nederlanders zou hun partner of echtgenoot rapporteren als zij een ernstig misdrijf zouden plegen, 42% zou hun partner aangeven bij de politie

- 45% van de volwassenen heeft een slechte ervaring met online daten of tijdens een date met iemand die ze online hebben ontmoet

- 44% van de ondervraagden geven op Valentijnsdag minder dan € 40 aan hun partner uit

- Gen X en millennials uitgeroepen tot 'meest romantische' leeftijdsgroepen

- Waarheid en rechtvaardigheid staan voorop in Nederland, bijna de helft van ondervraagden is niet bereid te liegen om partner te beschermen

AMSTERDAM, 11 februari 2022 /PRNewswire/ Nieuwe peiling toont aan dat rechtvaardigheid hoger in het vaandel staat dan liefde. Daarnaast zijn Nederlanders niet bereid om hun eigen strafblad op het spel te zetten ter bescherming van hun partner.

Dit blijkt uit een onderzoek van OnePoll dat werd uitgevoerd in opdracht van waargebeurde misdaadzender, Crime+Investigation. Van de 1000 ondervraagde Nederlanders gaf 42% aan dat zij aangifte zouden doen bij de politie als hun partner of echtgenoot een ernstig misdrijf zou hebben gepleegd (zoals moord, fraude, geweld, chantage, enz.).

Bijna de helft (47%) van de ondervraagden gaf aan dat zij geen ernstig misdrijf zouden plegen ter bescherming van een geliefde. 41% gaf aan dat ze niet bereid zijn om het misdrijf van een dierbare te verdoezelen.

"Uit dit onderzoek blijkt de complexe verhouding tussen de wet en de liefde. Het is volkomen natuurlijk dat we onze dierbaren willen beschermen en dat we zelfs de wet zouden overtreden voor hen. De resultaten tonen echter aan dat liefde niet volledig onvoorwaardelijk is."

Daarnaast wordt het negatieve effect van de moderne technologie op het liefdesleven van de Nederlander belicht: 45% heeft een slechte ervaring met online daten of tijdens een date met iemand die ze online hebben ontmoet. Dat gezegd vindt een derde van de volwassenen het makkelijker om online op zoek te gaan naar een romantische partner, tegenover 22% die het moeilijker vindt.

Het onderzoek heeft ook vastgesteld dat generatie X (27%) en millennials (26%) de meest romantische generaties zijn. Daarna volgen de babyboomers met 13% en generatie Z met 12%. De stille generatie sluit het rijtje af met slechts 5% van de stemmen.

En wat Valentijnsdag betreft, een kwart van de ondervraagden viert de dag helemaal niet en 44% van de ondervraagden geeft minder dan € 40 uit aan hun partner.

Een woordvoerder van Crime+Investigation voegt hier aan toe: "onze nieuwe serie Meet, Marry, Murder laat zien hoe relaties kunnen veranderen en hoe geliefden kunnen overgaan tot het ultieme verraad."

Meet, Marry, Murder is vanaf zondag 13 februari om 22:00 te zien op Crime+Investigation via Ziggo en KPN. Bekijk de promo via deze link.

SOURCE Crime+Investigation