Sai Life Sciences signe un accord stratégique pour établir les premiers laboratoires de recherche offshore de Schrödinger en Inde

HYDERABAD, Inde, 12 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Sai Life Sciences, une organisation mondiale de recherche de développement et de fabrication sous contrat (CRO-CDMO) parmi les plus dynamiques d'Inde, a annoncé aujourd'hui qu'elle a conclu un accord stratégique de cinq ans avec Schrödinger, dont la plateforme de calcul basée sur la physique transforme la découverte des thérapies et des matériaux, pour mettre sur pied les laboratoires de recherche SaiSchrödinger Research Laboratories (SSRL) à Hyderabad, en Inde.

Construite à l'intérieur du campus de recherche et développement de Sai Life Sciences dans la Genome Valley de Hyderabad, SSRL sera une installation dédiée aux travaux de recherche intégrés portant notamment sur des domaines tels que la chimie médicinale et synthétique , la biologie in vitro et la chimie des procédés . Le site aura accès à d'autres capacités de Sai, notamment les capacités d' ADME (absorption, distribution, métabolisme et excrétion) in vitro et de PK (pharmacocinétique) in vitro . Cette collaboration favorisera l'avancement des programmes qui tirent parti de la plateforme de calcul validée de Schrödinger.

Lors de l'annonce, Krishna Kanumuri, PDG et directeur général de Sai Life Sciences, a déclaré : « Nous sommes ravis que Schrödinger ait décidé de s'associer à Sai Life Sciences pour établir ses premiers laboratoires de recherche offshore. À bien des égards, cette décision témoigne des progrès que nous avons réalisés en ce qui concerne l'ampleur, la portée et la profondeur de nos capacités intégrées de découverte de médicaments . Nous sommes très enthousiastes à l'idée de travailler avec l'équipe de Schrödinger et, guidés par la promesse de notre marque, nous nous efforcerons d'accomplir encore plus ensemble. »

Le SSRL devrait ouvrir ses portes en avril 2023 et son effectif comptera environ 75 personnes, parmi lesquelles des spécialistes en chimie médicinale, en biologie, en chimie des procédés et en chimie analytique employés en équivalent temps plein (ETP), ainsi qu'un personnel de soutien. Le phase de recrutement a été lancée et les postes vacants peuvent être consultés ici .

L' entreprise de découverte de Sai Life Sciences a connu une phase de croissance transformatrice ces dernières années, comme en témoigne l'élargissement de sa clientèle et la diversité de ses programmes. Alimenté par des investissements en matière de talents, de technologie et de capacités à Boston et à Hyderabad, le modèle de prestation mondial de l'entreprise offre une valeur unique à ses clients grâce à un mélange optimal de talent, de rapidité et de rentabilité. Ce parcours commence généralement dans l' installation de biologie exploratoire de Sai Life Sciences à Boston, où la société collabore étroitement avec les clients en temps réel sur des programmes biologiques de découverte précoce qui sont difficiles à externaliser. Par la suite, le parcours se poursuit au campus de recherche et développement d'Hyderabad , où la société a regroupé ses services de chimie, de biologie et d'ADME-PK au sein d'un campus intégré pour permettre à ses scientifiques de travailler en équipe et de fournir des données de qualité à ses clients.

À propos de Sai Life Sciences

Sai Life Sciences est une organisation de CRO-CDMO intégrant tous les services qui travaille avec des entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques innovantes dans le monde entier pour accélérer la découverte, le développement et la fabrication de petites molécules. La société adopte une approche souple et créative pour offrir à ses clients des solutions rentables de haute qualité qui accélèrent les délais de mise en marché. Soutenue par des investisseurs internationaux, dont TPG Capital et HBM Healthcare Investments, la société travaille aujourd'hui avec plus de 200 entreprises innovantes mondialement et emploie plus de 2 500 personnes dans ses installations en Inde, au Royaume-Uni et aux États-Unis. https://www.sailife.com/

