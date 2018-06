Siemens, Lufthansa en de farmaceutische reus Glaxo tonen hun nieuwste 3D-toepassingen op IN(3D)USTRY

Bij de bedrijven die van 16 tot 18 oktober op Palau 8 op de locatie Montjuïc van de Fira de Barcelona deelnemen aan de derde editie van IN(3D)USTRY, valt de aanwezigheid op van bedrijven die toonaangevend zijn in hun sector. Dit omvat onder meer bedrijven als Siemens, Lufthansa Technik, de onderhoudsafdeling van het Duitse luchtvaartbedrijf, en GlaxoSmithKline (GSK), de Britse multinational uit de farmaceutische sector.

Siemens deelt in het kader van IN(3D)USTRY zijn strategie voor het opbouwen van een mondiaal bedrijf voor het produceren van additieven voor de lucht-, ruimtevaart- en autosectoren. Het bedrijf opent binnenkort een 3D-printcentrum in Worcester (VK), waarin het 30 miljoen euro heeft geïnvesteerd. Ze gaan hun vorderingen demonstreren als gebruikers van deze technologie en ook als leveranciers van software en oplossingen voor de automatisering van printen in 3D.

Lufthansa zal worden vertegenwoordigd door hun onderhoudsafdeling, Lufthansa Technik. Dit is een van de eerste bedrijven die een techniek voor lasersmelten gebruikt, waarmee metalen voorwerpen snel in lagen kunnen worden geprint. Het bedrijf verstrekt details over 3D.aero. Dit is het bedrijf dat ze samen met Pepperl+Fuchs hebben opgericht om onderhoudswerkplaatsen in de lucht- en ruimtevaartsectoren te digitaliseren.

Een andere sector die sterk vertegenwoordigd zal zijn bij deze derde editie van IN(3D)USTRY, is de gezondheidszorg. Dit is een van de sectoren die 3D-printen het meeste steunt. GlaxoSmithKline gaat details onthullen over zijn project om de productie van 100% gepersonaliseerde medicaties met productie van additieven te lanceren. Dit zijn pillen met de exacte, vereiste dosering.

Dit jaar kijkt het programma van IN(3D)USTRY verder dan 3D en zijn nieuwe sectoren aanwezig. Dit omvat een wedstrijd tussen beginnende bedrijven in de gezondheidssector, het industriële roboticacongres AYRI11, met 20 bedrijven die honderd conferenties en minicursussen aanbieden. Ook worden Transplast, de beurs voor aannemers gericht op kunststofomzetting, de vierde editie van de Reshape-prijzen gericht op 'draagbare' technologie en digitale productie, en een tentoonstellingsruimte met een vijftigtal bedrijven georganiseerd.

