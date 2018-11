Singapore op het Smart City Expo World Congress onderscheiden als Smart City 2018

Tijdens het gala van het Smart City Expo World Congress, waar de allerbeste initiatieven en projecten in de stedelijke innovatie- en transformatiebranche worden beloond, is de stad Singapore uitgekozen als Smart City 2018. De Aziatische stadstaat verdiende de titel voor het Smart Nation-project, dat de stad transformeert tot een wereldwijd referentiepunt voor slimme stedel ijke oplossingen, met een verscheidenheid aan oplossingen, van dynamische algoritmes voor publieke busroutes tot real-time ouder-leraarportals, of zelfs voorspellende analyses voor lekken in de waterleiding.

Het 2018 Smart City Expo World Congress (SCEWC), een door Fira de Barcelona georganiseerde top voor slimme steden, sloot zijn achtste editie af met een verbrijzeling van alle eerdere records. Tijdens de drie congresdagen bracht het evenement meer dan 700 steden van vijf continenten, 844 exposanten, 400 sprekers en ruim 21.000 bezoekers samen. Een stijging van 17% ten opzichte van 2017. Het evenement wordt georganiseerd samen met Iwater, de show over de geïntegreerde watercyclus, het tweede Smart Mobility Congres, de Sharing Cities Summit, de C40 Talks en het forum van de Digital Future Society, dat werd georganiseerd in samenwerking met de Mobile World Capital Barcelona.

Voor de directeur van het evenement, Ugo Valenti, heeft 2018 "de grenzen verlegd voor het volgende Smart City Expo World Congress en omdat we ons dit jaar richtten op de transformatie van bestaande metropolen naar meer leefbare omgevingen, vormt de actuele groei voor ons en onze stedelijke innovatiecommunity zeker een stimulans, om op deze weg door te gaan." "Het is duidelijker dan ooit tevoren, dat het zowel op individueel als op collectief niveau onze verantwoordelijkheid is, om de in Barcelona aangedragen oplossingen in de praktijk in te zetten, om onze steden te transformeren en zo leefbaar mogelijk te maken, voor onszelf maar ook voor toekomstige generaties." voegt Valenti toe.

De show vormde de ontmoetingsplek voor een aantal vooraanstaande experts op het gebied van stedelijke innovatie, waaronder Rufus Pollock, econoom en oprichter van Open Knowledge International; Andrew Keen, econoom en auteur van How to fix the Future en Cult of the Amateur; Victor Pineda, deskundige op het gebied van sociale ontwikkeling en pleitbezorger voor gehandicaptenrechten; evenals de Bengaalse sociale ondernemer, bankier en econoom Muhammad Yunus, winnaar van de Nobelprijs voor de vrede in 2006. Maar het SCEWC bracht ook topondernemingen uit de branche samen, zoals Alstom, Bosch, Cellnex, Cisco, Dassault, Deloitte, FCC, Ferrovial, FiWare, Hexagon, Huawei, Indra, Mastercard, McKinsey, Microsoft, Deutsche Telekom, Engie, Mshereib Properties, Nec, NTT, SAP, Siemens, Suez en Urbaser.

