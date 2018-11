Smart City Expo zet Focus op een Recordbrekende Editie over het Bereiken van Meer Leefbare Steden

Smart City Expo World Congress (SCEWC), het wereldwijd leidende evenement voor steden, zal in 2018 voor de 8ste keer plaatsvinden onder het thema van Cities To Live In, om het ultieme en gezamenlijke doel van smart cities te benadrukken : om leefbaardere woonplaatsen te worden. Het evenement, georganiseerd door Fira de Barcelona op zijn Gran Via locatie van 13 t/m 15 november, zal de grootste tot nu toe zijn, met meer dan 840 exposerende bedrijven, 700 deelnemende steden, en met een stijging van 31 % van de expositieruimte, waardoor voor de eerste keer twee paviljoenen bezet zullen zijn.