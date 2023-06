Sungrow presenteert een nieuwe generatie hybride omvormer en batterij voor residentiële oplossing tijdens Intersolar Europe 2023

MÜNCHEN, 27 juni 2023 /PRNewswire/ -- Sungrow, wereldwijd marktleider op het gebied van omvormers en energieopslagsystemen, presenteert tijdens Intersolar Europe 2023 haar gloednieuwe residentiële oplossing om de vraag naar duurzame energie verder te ondersteunen.

Meer dan krachtig

De residentiële oplossing integreert de nieuwe 3-fase hybride omvormer, de SH15/20/25T, en de nieuwe SBH100-400-batterijserie. De nieuwe batterijserie heeft een grotere capaciteit, een hoger vermogen en een hogere laad- en ontlaadstroom. Hierdoor wordt het mogelijk om een volledig huis achter de back-up aan te sluiten.

Deze nieuwe batterij heeft een modulair ontwerp met modules met een capaciteit van 5kWh. Elke batterij kan uit 2-8 modules bestaan met een maximale capaciteit van 40kWh. Daarnaast is het ook mogelijk om 4 batterijen parallel te schakelen om de capaciteit te verhogen tot 160 kWh. Dankzij de hoge capaciteit is de nieuwe productserie zowel geschikt voor woningen als klein commerciële en industriële toepassingen. De nieuwe batterij heeft een maximale laad- en ontlaadstroom van 50 A en de bijbehorende hybride omvormer hebben een nog hoger vermogen, variërend van 15 kW tot 25 kW. De SH15-25T heeft daarnaast 3 MPPT's met een ingangsstroom van wel 16A per MPPT waardoor de omvormer compatibel is met 500Wp+ modules.

De oplossing is ideaal om een breder scala aan huishoudelijke apparaten met een hoog vermogen van stroom te voorzien. Wanneer het hele huis niet meer vermogen vereist dan 43 kVa kan deze complete residentiële oplossing het volledige huis voorzien van back-up stroom in geval van een stroomstoring.

De nieuwe SH15/20/25T en SBH100-400 stellen de eindgebruiker in staat om maximaal te profiteren van duurzame zelfopgewekte energie. Daarnaast biedt de nieuwe oplossing significante kostenbesparingen doordat energie die overdag opgewekt is 's nachts kan worden gebruikt.

Meer dan moeiteloos

Bij het ontwerp van de batterij is aandacht besteed aan een modulaire en gebruiksvriendelijke ervaring. Zo kunnen de batterijmodules eenvoudig op elkaar gestapeld worden en is geen bedrading nodig tussen de modules. Dankzij het plug-and-play-ontwerp van de batterij is de installatie van de batterij zelfs door één persoon te verrichten. De AC-aansluiting van de hybride omvormer maakt gebruik van de snap-on-methode waardoor installatie nog sneller kan verlopen.

De nieuwe 3-fase oplossing kan eenvoudig worden gemonitord via Sungrows iSolarCloud platform. Real-time data en gedetailleerde updates stellen hierbij de klant in staat om een duidelijk overzicht van de energiestromen in hun huis te zien. Daarnaast biedt iSolarCloud de mogelijkheid om op afstand instellingen te veranderen en foutdiagnose en firmware updates uit te voeren.

Meer dan veelzijdig

Dankzij het ultrastille ontwerp produceert het systeem slechts 35 dB tijdens gebruik waardoor geluidsoverlast geen probleem meer kan zijn. Met een laadstroom van wel 50 A kan de batterij in één uur 25 kWh worden opgeladen om maximaal te kunnen profiteren van eigen opgewekte energie.

De oplossing biedt een geoptimaliseerde back-upervaring met een naadloze overgang van slechts 10 ms tijdens een stroomstoring. Aangezien de prijs van elektriciteit fluctueert, kan het energieopslagsysteem worden geïnstrueerd om elektriciteit op te slaan wanneer deze goedkoop is en vrij te geven wanneer deze duur is. Zo kan de eindgebruiker op meerdere manieren inkomsten genereren.

Meer dan veilig

De oplossing wordt standaard geleverd met AFCI-technologie - in geval van een vlamboog openen de schakelaars van de omvormer en wordt het DC circuit onderbroken. Hierdoor wordt de veiligheid van zowel het systeem als het gebouw waarop het gemonteerd is gewaarborgd. De technologie, met een testnauwkeurigheid van 99,9%, zorgt voor een snelle uitschakeling binnen 200 milliseconden en een vlamboogdetectieafstand tot wel 200 meter. Veiligheid in de batterij wordt gewaarborgd doordat de batterij is voorzien van een brandbestrijdingssysteem op batterijmodule.

De elektromagnetische compatibiliteit (EMC) van de omvormer en batterij vergelijkbaar met die van andere huishoudelijke apparaten, waardoor bewoners worden beschermd tegen gezondheidsrisico's als gevolg van elektromagnetische straling.

De doelstelling om in Europa in 2050 CO2 neutraal te zijn is een sterke drijfveer voor de ontwikkeling van zonne-energie en energieopslag oplossingen. Met de toenemende omarming van krachtige en intelligente apparaten, waaronder warmtepompen, slimme schakelaars en slimme huizen, is Sungrow klaar om meer residentiële oplossingen te bieden met effectievere en veiligere algoritmen, die meer verschillende toepassingen zoals vehicle-to-grid (V2G), vehicle-to-home (V2H) en intelligente microgrid ondersteunen.

Over Sungrow

Sungrow Power Supply Co, Ltd. ("Sungrow") is 's werelds meest bankabele omvormermerk met meer dan 340 GW geïnstalleerd wereldwijd per december 2022. Sungrow werd in 1997 opgericht door professor Cao Renxian en is toonaangevend op het gebied van onderzoek en ontwikkeling van omvormers voor zonne-energie. Het bedrijf beschikt over het grootste R&D-team in de sector en een breed productportfolio met oplossingen voor PV-omvormers en energieopslagsystemen voor utiliteitstoepassingen, commerciële, industriële en residentiële toepassingen, evenals internationaal erkende oplossingen voor drijvende PV-installaties, aandrijfoplossingen voor NEV's, oplossingen voor het opladen van EV's en systemen voor de productie van hernieuwbare waterstof. Met een sterke 26-jarige staat van dienst in de PV-ruimte, voorzien de producten van Sungrow meer dan 150 landen wereldwijd van energie. Bezoek www.sungrowpower.com voor meer informatie over Sungrow.

