Supermicro kondigt grootschalige productie aan van E3.S All-Flash-opslagportfolio met nieuw CXL-geheugenuitbreidingsaanbod

Uitgebreide reeks nieuwe systemen ter ondersteuning van E3.S All-Flash-oplossingen en E3.S CXL Memory Module (CMM)-uitbreidingsoplossingen met E3.S-schijven beschikbaar bij elke Flash-leverancier met grotere klantflexibiliteit en keuze als gevolg

SAN JOSE, Californië, 10 augustus 2023 /PRNewswire/ -- Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), een leverancier van totale IT-oplossingen voor cloud, AI/ML, opslag en 5G/Edge, levert E3.S-opslagoplossingen met hoge doorvoer en lage latentie die de eerste PCIe®-schijven van de vijfde generatie en CXL-modules in de branche ondersteunen om te voldoen aan de vereisten van grootschalige AI-training- en HPC-clusters, waar enorme hoeveelheden ongestructureerde data aan de GPU's en CPU's moeten worden geleverd om snellere resultaten te behalen.

Supermicro E3.S Petascale All Flash NVMe Storage Systems

De Petascale-systemen van Supermicro zijn een nieuwe klasse opslagservers die de E3.S (7,5 mm) NVMe-schijven van de vijfde generatie volgens de nieuwste industriestandaard van toonaangevende opslagleveranciers ondersteunen voor tot 256 TB opslag met hoge doorvoer en lage latentie in 1U of tot een halve petabyte in 2U. Binnenin verminderde Supermicro's innovatieve symmetrische architectuur de latentie door te zorgen voor de kortste signaalpaden voor gegevens en een maximale luchtstroom over kritieke componenten, waardoor ze tegen optimale snelheden kunnen werken. Met deze nieuwe systemen kan een standaard rek nu meer dan 20 Petabyte aan vermogen bevatten voor NVMe-oF™-configuraties met hoge doorvoer (NVMe™ over Fabrics), zodat GPU's verzadigd blijven met gegevens. De systemen zijn beschikbaar met de schaalbare Intel® Xeon®- of Gen AMD EPYC™-processors van de vierde generatie.

"Supermicro blijft zijn toonaangevende AI-rackschaaloplossingen uitbreiden met de nieuwste opslagtechnologie", aldus Charles Liang, president en CEO van Supermicro. "Ons brede assortiment hoogwaardige AI-oplossingen is verbeterd met op NVMe gebaseerde Petabyte-schaalopslag om maximale prestaties en vermogens te leveren aan onze klanten die grote AI-modellen en HPC-omgevingen trainen. Deze oplossingen worden nu wereldwijd massaal verzonden. Met onze totale IT-oplossingen op rackschaal leveren we kant-en-klare of op maat gemaakte oplossingen, inclusief vloeistofkoeling, die zijn afgestemd op verschillende werklasten en klaar zijn voor implementatie op de eerste dag."

Supermicro's Petascale-systemen zijn de eerste in de branche die tot vier keer meer E3.S 2T (15 mm) CMM-apparaten ondersteunen op Intel- en AMD-gebaseerde platforms. Deze systemen maken nu geheugencachecoherentie tussen CPU-geheugen en op PCIe aangesloten DDR-gebaseerde geheugenapparaten mogelijk. De nieuwe serie van geoptimaliseerde opslagsystemen omvat 1U-servers die tot 16 hot-swap E3.S-schijven ondersteunen, of acht E3.S-schijven, plus vier E3.S 2T 16,8 mm-baaien voor CMM en andere opkomende modulaire apparaten. De 2U-servers ondersteunen maximaal 32 hot-swap E3.S-schijven met zowel enkele processor- als dubbele processormodellen. De modellen met twee processors ondersteunen de nieuwste schaalbare Intel Xeon-processors van de vierde generatie, terwijl de modellen met één processor de nieuwste generatie AMD EPYC-processors van de vierde generatie ondersteunen.

Klanten zullen verbeterde prestaties ervaren met deze nieuwste technologieën. Deze systemen bevatten allemaal PCIe 5.0 (2x de prestaties van PCIe 4.0), 1,5x de geheugenprestaties van DDR5 in vergelijking met DDR4 en tot 1 PB in een compacte 2U-server, wanneer later dit jaar schijven van 30 TB beschikbaar worden.

"De CM7-serie E3.S PCIe 5.0 SSD's van KIOXIA, wanneer gebruikt in de nieuwe Supermicro-opslagservers, zijn ideaal voor werklasten die hoge prestaties en vermogen vereisen", aldus Neville Ichhaporia, Senior Vice President en General Manager van de SSD-businessunit, KIOXIA America, Inc. "We blijven nauw samenwerken met Supermicro om het geheugen te leveren dat nodig is om de snelste beschikbare opslagservers mogelijk te maken voor eindgebruikers die snelle toegang tot grote hoeveelheden gegevens nodig hebben."

"Solidigm is er trots op samen te werken met Supermicro om de nieuwste hoogwaardige opslagoplossingen te leveren. Onze QLC E3.S hyperdichte NVMe SSD's hebben het grootste vermogen van alle schijven op de markt, variërend van 7,68 TB tot 61,44 TB, om klanten het vermogen te bieden dat ze nodig hebben zonder in te leveren op prestaties", aldus Greg Matson, VP of Strategy Planning and Marketing bij Solidigm. "We blijven samenwerken met Supermicro om opslagsystemen te creëren die voldoen aan de hoogste vereisten voor reële werklasten."

Kom meer te weten over Supermicro's Petascale All Flash NVMe-opslagoplossingen op: https://www.supermicro.com/en/products/nvme?pro=generation_new%3DX13%2CH13

Zie Supermicro's Petascale-opslagsystemen op de Flash Memory Summit, Santa Clara Convention Center, van 8 tot 10 augustus 2023, stand 1045.

