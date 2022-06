Supermicro kondigt wereldwijde beschikbaarheid van intelligente geavanceerde systemen aan met Intel Xeon D-processoren

"We zijn blij dat we onze hoogwaardige, geoptimaliseerde geavanceerde systemen over de hele wereld kunnen leveren, dankzij onze uitgebreide fabrieken en capaciteit", aldus Charles Liang, president en CEO van Supermicro. "Onze nieuwste systemen zijn ontworpen voor zware omstandigheden met de best presterende CPU's en GPU's die beschikbaar zijn. Supermicro heeft het unieke vermogen om snel oplossingen te leveren die zijn geoptimaliseerd voor de sector, van de edge naar het datacenter, door gebruik te maken van onze Building Block Solution ® . We zetten ons ook in om de CO2-voetafdruk van onze servers te verlagen, met minder uitstoot en een groenere planeet als gevolg."

Supermicro introduceert een verzameling nieuwe systemen, waaronder vernieuwde uitvoeringen van het populaire IP65 Outdoor Edge-systeem en de Supermicro Hyper-E productlijnen, die allemaal zijn ontworpen met de optimale Intel Xeon CPU en verschillende vormfactoren. Deze systemen zijn allemaal geoptimaliseerd voor computing en inferencing aan de edge en zijn over de hele wereld beschikbaar.

Edge-systemen van Supermicro maken gebruik van de nieuwste Intel Xeon CPU's, waaronder de Intel Xeon D familie en de 3de Gen Intel Xeon Scalable processoren. Als gevolg daarvan laten Supermicro-servers die zijn uitgerust met deze CPU's een prestatiegroei zien ten opzichte van voorgaande generaties systemen, waardoor meer werk per watt elektriciteit wordt geproduceerd.

"Nu data wordt verwerkt buiten het traditionele datacenter, zijn klanten op zoek naar oplossingen om de meest veeleisende gebruiksscenario's aan te pakken om een betere algehele ervaring te creëren voor belangrijke netwerk- en edge-gebruik en werklasten", aldus Jeni Panhorst, VP en GM van de Network and Edge Compute Division bij Intel. "Onze samenwerking met Supermicro breidt het bereik van systemen uit die nodig zijn om te voldoen aan de vraag in robuuste omgevingen en maakt het mogelijk nieuwe oplossingen te leveren om innovatie te verhogen en kosten voor veel organisaties te verlagen."

De I/O-systemen op korte diepte en aan de voorkant en voor zijn van cruciaal belang voor edge-omgevingen waar de fysieke ruimte zeer beperkt kan zijn. Het kan nodig zijn dat deze systemen worden ingezet in faciliteiten die ver verwijderd zijn van datacenters met klimaatbeheersing en zonder onderbreking. Supermicro blijft innoveren met servers die in buitenomgevingen kunnen worden geïnstalleerd, waaronder het op een Pool gemonteerde IP65-serverplatform voor 5G en de intelligente edge. Het verplaatsen van AI inferencing naar de rand van het netwerk maakt het mogelijk om snellere beslissingen te maken, zonder gebruik te maken van waardevolle netwerkbandbreedte om terug te communiceren naar een extern datacenter.

Supermicro op Embedded World 2022

Embedded World 2022 is een hub voor kennisoverdracht en dialoog onder ontwikkelaars van ingebedde systemen, internationale specialisten en besluitvormers. De embedded world Conference werpt licht op diverse aspecten van de embedded sector en biedt tegelijkertijd een platform voor de steeds belangrijkere uitwisseling van interdisciplinaire kennis. Daarnaast zal Supermicro de nieuwste geavanceerde computersystemen demonstreren, waaronder het Supermicro IP65 Outdoor edge system, de Supermicro Hyper-E, en de Supermicro IoT SuperServer-productlijnen.

Hal: 1 Stand: 208

