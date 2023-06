Supermicro presenteert ongeëvenaarde reeks nieuwe servers en opslagsystemen op COMPUTEX 2023

Van het datacenter tot de Edge ontwerpt en produceert Supermicro totale schaaloplossingen voor rekken om superieure prestaties, flexibiliteit en energie-efficiëntie te bereiken met snelle implementatie

SAN JOSE, Californië en TAIPEI, Taiwan, 29 mei 2023 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (Nasdaq: SMCI), een aanbieder van totale IT-oplossingen voor Cloud, AI/ML, opslag en 5G/Edge, blijft innoveren met een breed scala aan servers om te voldoen aan de IT-vereisten voor moderne werkladingen. Supermicro's Building Block Server®-methodologie maakt een first-to-market-levering mogelijk met de nieuwste technologie van Intel, AMD en NVIDIA. Speciaal gebouwde servers leveren uitzonderlijke prestaties voor een breed scala aan AI-, Cloud- en 5G-werkladingen, van het datacenter tot de Edge.

"Terwijl we ons productievermogen uitbreiden om te voldoen aan de snelgroeiende vraag naar hoogwaardige grootschalige AI-infrastructuur en clouddatacenters, levert Supermicro de meest innovatieve en geavanceerde systemen in de branche, geïntegreerd als een kant-en-klare totale rekoplossing", aldus Charles Liang, President en CEO van Supermicro. "Van de krachtigste AI-systemen die beschikbaar zijn, met maximaal acht NVIDIA H100 HGX GPU's tot compacte Edge-servers die moeten presteren in uitdagende omgevingsomstandigheden, bieden wij het breedste portfolio oplossingen voor de meest veeleisende werkladingen van vandaag de dag, met inbegrip van nieuwe vloeistofkoelingsoplossingen die het stroomverbruik van datacenters verminderen en de prestaties verhogen."

Tijdens het COMPUTEX 2023-evenement zal Supermicro een breed scala aan servers en opslagoplossingen presenteren en het volledig geïntegreerde rek tonen met de nieuwste vloeistofkoelingstechnologieën die een ongekende energie-efficiëntie en snelle implementatie mogelijk maken.

De hoogtepunten van de reeks Supermicro-producten op COMPUTEX 2023 zijn onder meer:

Vloeistofkoeling op rekschaal – Supermicro's oplossing voor vloeistofkoeling voor volledige rekken stelt organisaties in staat om de best presterende GPU-servers te gebruiken en de optimale bedrijfsomstandigheden te behouden. Supermicro levert, integreert en test volledige oplossingen voor vloeistofkoeling op rekniveau, inclusief CDU's met redundante voeding en pompen, Cooling Distribution Manifolds (CDM), lekvrije connectoren en geoptimaliseerde slangen. Bovendien verbetert een door Supermicro ontworpen uiterst efficiënte koelplaat de warmteafvoer van zowel CPU's als GPU's.





Ga voor meer informatie over Supermicro en om te praten met productexperts op Computex Taipei 2023 naar www.supermicro.com/computex.

Ga voor meer informatie over het brede assortiment producten van Supermicro naar www.supermicro.com .

Over Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) is een wereldleider in toepassingsgerichte totale IT-oplossingen. Supermicro, opgericht en actief in San Jose, Californië, legt zich toe op het leveren van first-to-market innovatie voor IT-infrastructuur voor Enterprise, Cloud, AI en 5G Telco/Edge. Wij vormen ons om tot leverancier van totale IT-oplossingen met server-, AI-, opslag-, IoT- en switchsystemen, software en diensten, en leveren daarbij geavanceerde high-volume moederbord-, voedings- en behuizingsproducten. De producten worden intern ontworpen en vervaardigd (in de VS, Taiwan en Nederland), waarbij gebruik wordt gemaakt van wereldwijde activiteiten voor schaalvergroting en efficiëntie, en ze worden geoptimaliseerd om de totale eigendomskomst te verbeteren en de milieu-impact te beperken (Green Computing). Met het bekroonde portfolio van Server Building Block Solutions® kunnen klanten hun exacte werklading en toepassing optimaliseren door te kiezen uit een brede reeks systemen die zijn opgebouwd uit onze flexibele en herbruikbare bouwstenen die een uitgebreide reeks vormfactoren, processors, GPU's en geheugen-, opslag-, netwerk-, stroom- en koeloplossingen (geklimatiseerde, vrije luchtkoeling of vloeistofkoeling) ondersteunen.

Supermicro, Server Building Block Solutions en We Keep IT Green zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van Super Micro Computer, Inc.

Alle andere merken, namen en handelsmerken zijn eigendom van de respectieve eigenaren ervan.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2086955/Super_Micro_Computer_New_Servers_and_Storage_Systems.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1443241/Supermicro_Logo.jpg

