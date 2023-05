Swave Photonics nomme Andrew Repton au poste de vice-président de la conception des circuits intégrés

Cet expert du secteur rejoint l'innovateur de la technologie de la réalité virtuelle holographique

LOUVAIN, Belgique, 25 mai 2023 /PRNewswire/ -- Swave Photonics , innovateur dans le domaine de la technologie Holographic eXtended Reality (HXR) qui donne vie au métavers, a annoncé aujourd'hui la nomination d'Andrew Repton au poste de vice-président de la conception des circuits intégrés. M. Repton possède une expérience et des compétences considérables en matière de direction d'équipes de conception mondiales, de développement de produits en grande série pour des applications exigeantes et d'établissement de relations solides avec les principaux fondeurs et fournisseurs de propriété intellectuelle.

Avant de rejoindre Swave, M. Repton était vice-président de l'ingénierie ASIC chez Morse Micro. Auparavant, il a travaillé près de 28 ans chez Dialog Semiconductor, où il a dirigé des programmes qui ont abouti au succès des circuits intégrés de puissance et à signaux mixtes auprès des fabricants d'appareils mobiles à grand volume.

« Andrew est le bienvenu dans l'équipe de direction de Swave, a déclaré Mike Noonen, PDG de Swave. Il est le cadre idéal pour diriger notre équipe de conception de circuits intégrés afin d'accélérer et de maximiser les percées photoniques de Swave basées sur des processus CMOS standard et économiques. »

La technologie Holographic eXtended Reality (HXR) de Swave est le Saint Graal du métavers, qui fournit des images 3D haute résolution réalistes, impossibles à distinguer de la réalité. La technologie HXR de Swave projette des images holographiques réalistes qui éliminent les défis actuels de la RA/RV/XR en matière de profondeur focale et de suivi oculaire, de sorte que les spectateurs peuvent facilement se concentrer sur des objets proches ou éloignés. Plus important encore, les puces HXR sont fabriquées à l'aide de la technologie CMOS standard, ce qui permet une mise à l'échelle rentable.

« C'est un privilège de rejoindre l'équipe de direction dynamique et expérimentée de Swave, et je suis ravi que nous puissions mettre au point la prochaine technologie qui changera le monde, a commenté M. Repton. Le métavers ouvre les portes à une multitude d'applications innovantes qui conviennent parfaitement à la technologie des micropuces HXR de Swave. »

La technologie Swave peut également alimenter des casques holographiques qui offrent des expériences 3D RA/RV/XR immersives avec une haute résolution stupéfiante, une profondeur de champ parfaite et des angles de vision de 180 à 360 degrés, le tout sans les maux de tête rencontrés par les utilisateurs de casques conventionnels. Les applications utilisant la technologie gigapixel HXR seront capables de passer le test visuel de Turing, selon lequel la réalité virtuelle est pratiquement indiscernable des images du monde réel que l'on voit de nos propres yeux.

Swave élargit ses équipes de gestion et d'ingénierie et recrute dans des domaines clés. Rendez-vous sur swave.io pour découvrir les opportunités de carrière proposées.

À propos de Swave

Swave Photonics est une société de semi-conducteurs sans usine qui conçoit et commercialise des puces holographiques basées sur une technologie exclusive de photonique diffractive. La technologie de Swave a été développée pendant 10 ans à l'imec, le centre de recherche et d'innovation en nano-électronique le plus important au monde. La mission de Swave est de donner vie au métavers et de permettre aux fabricants d'écrans et aux créateurs de contenu de bouleverser le marché de la visualisation avec des écrans holographiques immersifs, à très haute résolution, réalistes et authentiques. Swave imagine un monde où les écrans holographiques donnent à chacun le pouvoir de visualiser l'impossible, de collaborer et d'accomplir davantage. www.swave.io

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2083929/Swave_logo_Gradient_Swave_Logo_Logo.jpg

CONTACT : Jeremy Hyatt, Green Flash Media, [email protected]

SOURCE Swave Photonics