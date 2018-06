Vers Nieuws van FortuneJack - Nieuwe Website Van Toonaangevend Bitcoin Casino

"Wij hebben hier zo lang aan gewerkt; nu is het jullie beurt om ons te vertellen hoe alles werkt," luidde de aankondiging van het bedrijf op Twitter, waarna spelers eindelijk de nieuwe website te zien kregen en een eerste blik op de nieuwe functionaliteiten. Zoals aangegeven door vertegenwoordigers van FortuneJack op diverse CryptoCurrency Fora, is het bedrijf blij met feedback en vraagt het spelers om hun eerste indrukken achter te laten op sociale media en daarmee het merk te helpen bij het perfectioneren van hun product.

De meest opvallende veranderingen in the Fresh Look of FortuneJack is het nieuwe loyaliteitsprogramma met onder meer een maandelijkse cashback, wekelijkse reload bonussen en mijlpaalbonussen. Een VIP-club staat aan de top van het loyaliteitsprogramma, waarbij VIP-leden vanaf nu zullen kunnen genieten van exclusieve spellen en hogere inzetlimieten op de website.

Er is ook een vers Leaderboard, dat iedere maandag een nieuwe kans biedt om mee te dingen in de prijzenpot van 500 mBTC. Zoals werd verklapt door managers van FortuneJack is het Casino van plan om dagelijkse promoties serieus te nemen en om voor iedere dag van de week een gloednieuwe promotie te lanceren. Vanaf nu zal iedereen die zich aanmeldt op de Fresh FortuneJack website 25 gratis spins krijgen, zonder enige inzet.

Beveiliging is een van de prioriteiten die FortuneJack aanvankelijk besloot te verbeteren; casino-vertegenwoordigers benadrukken nieuwe 2FA authenticatie en ge├╝pdate spelersaccountpagina's als enkele stappen die zijn gemaakt binnen de Bitcoin Gokindustrie.

Er is ook een nieuwe benadering van gaming te zien. FortuneJack gaf zijn spelers een voorproefje met meer upgrades die zullen gaan volgen, en kondigde daarbij alvast aan dat het zou gaan samenwerken met de vooraanstaande gaming provider netEnt. Dit zal binnenkort eveneens live gaan op de website; verder waren er hints over Sportsbook.

BRON FortuneJack