World Architecture Festival verlengt de deadline voor de Global Awards

De WAF Awards zijn de Oscars van de architectuur en worden door architecten, ontwerpers en experts uit het vak erkend als de enige echte wereldwijde architectuurprijzen die de allerbeste ontwerpen belonen. Denkt u dat u in aanmerking komt om u als winnaar van de WAF Awards te kunnen aansluiten bij namen als Zaha Hadid Architects, BIG, Snøhetta, Isay Weinfeld en Foster + Partners en talenten als Vo Trong Nghia, Farshad Mehdizadeh en Gustavo Penna, om er maar een paar te noemen?

De uitreiking van de Awards is het grootste live-evenement in zijn soort ter wereld. Alle genomineerden zullen hun voorstellen live presenteren voor afgevaardigden van het festival en internationale jury's. Naast de winnaars van de categorie 30+ kiest de jury ook het beste gebouw van het jaar, het beste toekomstig project en het best voltooide landschap.

Bovendien presenteert WAF een reeks prijzen voor kleine projecten: het beste wat betreft gebruik van kleur en hout, de toekomst van glas, de beste fotografie, de beste tekening en het beste werk van een student. Om aandacht te schenken de locatie van het festival van dit jaar lanceert WAF een Amsterdam Prize voor het beste gebouw van Amsterdam dat werd opgeleverd tussen januari 2017 en juli 2018. Finalisten worden door een speciale jury bezocht en de winnaar wordt op de eerste dag van het festival bekendgemaakt.

De WAFX Awards, die vorig jaar gelanceerd zijn ter gelegenheid van de tiende verjaardag van het festival, zullen worden toegekend aan toekomstige projecten die zich bezighouden met problemen die de komende jaren waarschijnlijk van invloed zullen zijn op architecten, zoals het klimaat en sociale rechtvaardigheid.

De 11e editie van het festival zal plaatsvinden in Amsterdam (28-30 november), waar naar verwachting ruim 500 architectenbureaus zullen wedijveren in de diverse categorieën en voor de algemene prijzen. De prijzen worden gepresenteerd tijdens het Gala Awards Dinner in de historische Beurs van Berlage.

Prijsinzendingen kunnen tot 1 juni worden ingestuurd. Potentiële deelnemers kunnen 15% korting krijgen op het inschrijfgeld bij het indienen van drie of meer projecten. Ga voor meer informatie over het meedingen naar de prijzen naar: http://www.worldarchitecturefestival.com

Partners van WAF zijn onder meer oprichter Grohe en hoofdpartners ABB Busch-Jaeger en Miele.



