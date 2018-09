Boreal setter i gang boreprogram ved kopper- og gullprosjektet i Burfjord i Norge

VANCOUVER, British Columbia, September 27, 2018 /PRNewswire/ --

Boreal Metals Corporation («Boreal» eller «selskapet») (TSXV:BMX) er glade for å kunngjøre igangsettelsen av et 1000 meters utforskende diamantboreprogram ved kopper- og gullprosjektet i Burfjord i Norge. Kopper- og gullprosjektet i Burfjord består av en rekke metallrike årer med kopperrike lommer utviklet over et stort 4x6 kilometers område. Dette er et attraktivt mål for prøveboring, med et enormt potensiale for utvinning.

«Vi har stor tro på at det nåværende boreprogrammet vil levere utbredt kobbermineralisering som observert på overflaten av vårt geologiske team. Med litt flaks vil Burfjord-prosjektet gi økonomiske soner som vil glede aksjonærene våre,» uttalte Karl Antonius, president og administrerende direktør. «Å oppdage betydelig mineralisering i undergrunnen ved Burfjord representerer en spennende, langsiktig vekstmulighet for selskapet.»

Bare begrenset leting har funnet sted i moderne tid, og bare ett prospektområde har blitt testboret til dags dato. Det beste historiske resultatet er 7 meter med 3,6 % kobber [1] og ble hentet fra Cedarsgruve-området i den nordlige delen av blokken.

Oversikt over Burfjord-prosjektet

Kopper- og gullprosjektet i Burfjord, som befinner seg i Kåfjord-kopperbeltet nær Alta, har stort potensiale for forekomster av jernoksid-kobber-gull (IOCG) og koppermineraler som bidrar betydelig til kopperproduksjonen globalt.

Det metallrike kopper- og gullårene ved Burfjord (figur 1) er omgitt av lommer eller utbredelser av kobbermineralisering som strekker seg flere hundre meter lateralt inn i vertsbergene. Boreal mener at denne mineraliseringen representerer et attraktivt mål for leteboring. Kopperårer i området domineres av ferrokarbonat og jernoksidmineraler (magnetitt og hematitt), men inneholder også de økonomisk viktige mineralene kalkopyritt, bornitt og chalkositt i tillegg til koboltrik pyritt som generelt grovkornet (ofte i en skala på 0,5 centimeter til flere centimeter) utbredelse i årene. Diskrete soner av kobolt- og nikkelmineralisering er også til stede på området.

Burfjord-prosjektet består av seks letelisenser på totalt 5500 hektar i Kåfjord-kobberbeltet. Kobbermineralisering ble utvunnet i Burfjordområdet i det 19. århundre, med over 30 historiske gruver og prospekter utviklet langs flankene av en fremtredende 4x6 kilometer fals (antiklinal) bestående av sedimentære og vulkanske bergarter. Mange av steinene i antiklinalen er svært hydroterte og inneholder sulfidmineralisering.

Om Boreal Metals Corporation

Boreal er et selskap med fokus på leting etter sink-, kobber-, sølv-, gull-, kobolt og nikkelforekomster i eksepsjonelle historiske gruveprosjektområder i Sverige og Norge. Selskapet tar sikte på å oppdage nye økonomiske mineralforekomster i kjente gruvedistrikter hvor det har vært lite moderne leting. Selskapet ledes av en erfaren ledergruppe og et teknisk team med gode resultater innen leting etter mineraler, gruvedrift og finansiering.

Kvalifisert person

Daniel MacNeil, P.Geo, en kvalifisert person slik definert av National Instrument 43-101, har lest og godkjent all teknisk og vitenskapelig informasjon som har å gjøre med Bufjord-prosjektet i denne pressemeldingen. Herr MacNeil er «Vice President Exploration» for Boreal.

Denne pressemeldingen inneholder visse utsagn som kan bli ansett som «fremtidsrettede utsagn». Fremtidsrettede utsagn er utsagn som ikke er historiske fakta og generelt, men ikke alltid, kan identifiseres av ordene «forventer», «planer», «forventninger», «tror», «hensikt», «beregninger», «prosjekter», «potensielle» og lignende uttrykk, eller at hendelser eller forhold «vil», «ville», «kan», «kunne» eller «skulle» forekomme. Selv om Boreal Metals Corp. mener at forventningene som er uttrykt i slike fremtidsrettede utsagn, er basert på fornuftige antakelser, gir slike utsagn ikke garantier for fremtidig ytelse, de er utsatt for risiko og usikkerhet, og faktiske resultater eller realiteter kan avvike vesentlig fra de i de fremtidsrettede utsagnene. Slike vesentlige risikoer og usikkerhetsfaktorer inkluderer, men er ikke begrenset til, Boreal Metals Corps evne til å skaffe tilstrekkelig kapital til å finansiere sine forpliktelser i henhold til avtalene om eiendomsopsjon, til å opprettholde forpaktninger og konsesjoner, til å utforske og utvikle sine prosjekter, til å tilbakebetale sin gjeld og til å drive selskapet på en daglig basis; endringer i økonomiske forhold eller finansielle markeder; Boreal Metals Corps evne til å skaffe seg de nødvendige tillatelsene og godkjennelsene som kreves for å undersøke, bore og utvikle prosjektene, og hvis disse oppnås, til å få slike tillatelser og godkjennelser i rett tid når det gjelder Boreal Metals Corp. sine planer og forretningsmål for prosjektene; Boreal Metals Corp. sin generelle evne til å prøvebore i prosjekter og finne mineralressurser; og dersom eventuelle mineralressurser oppdages eller erverves, selskapets evne til å tjene penger på slike mineralressurser; samt endringer i miljølover og andre lover eller forskrifter som kan påvirke selskapets virksomhet. Fremtidsrettede utsagn er basert på rimelige antakelser, estimater og meninger fra ledelsen til Boreal Metals Corp. på datoen uttalelsene ble gjort. Bortsett fra når loven krever det, påtar ikke Boreal Metals Corp. seg noe ansvar for å oppdatere disse fremtidsrettede utsagnene i tilfelle ledelsens antakelser, estimater, meninger eller andre faktorer skulle endre seg.

1. Kilde: NGU Deposit Factsheet, Deposit Area 1943-010, 1997. Boreals eiendomsvurderinger har bekreftet det geologiske miljøet og forekomsten av mineralisering på prosjektet, og anser de historiske letedataene til å være relevante som rapportert i offentliggjøring og regjeringsrapporter.

