HubSpot lanserer «Service Hub» for å endre måten selskaper gleder kundene sine på

«I løpet av det siste tiåret har oppkjøpsmetoden vært ansett som den mest effektive modellen for vekst. Men etter hvert som folk er blitt mer skeptiske til salg og markedsføring, er dette blitt mindre effektivt,» forteller JD Sherman, president og COO i HubSpot. «I dag er din største uutnyttede vekstmulighet faktisk de eksisterende kundene dine. Med Service Hub gir vi virksomheter redskapene de trenger for å utnytte denne muligheten. Støtteproduktene på markedet i dag behandler kunder som en utgiftspost, og fokuserer derfor på kostnadsreduksjoner. Vi bygger et system for selskaper som ser på kundeservice som en vekstmulighet.»

I kombinasjon med Marketing Hub og Sales Hub integrerer Service Hub kundedataene med «lead and deal»-data på en måte lignende produkter på markedet ikke gjør. Dette gir markedsførings-, kundestøtte- og salgsteamene tilgang til en fullstendig oversikt over kundens kommunikasjon med selskapet slik at de kan samarbeide om å løse kundens problemer bedre og raskere.

De individuelle produktene som utgjør Service Hub, er utformet med tanke på utålmodige kunder som vil at ting skal være enkelt. Kundene kan få rask hjelp via sine foretrukne kanaler, og støtteteamene er bevæpnet med teknologien de trenger for å holde styr på alt:

Samtaler – En universell innboks som forener meldinger fra chat, e-post og andre kanaler for å hjelpe teamet med å samarbeide, og som gjør det mulig for kundene å kontakte selskapene på den måten de ønsker. Saker – Et CRM-objekt som sporer, registrerer og organiserer kundenes behov. Automatisering – Automatisering på plattformnivå som bruker arbeidsflyter til å dirigere saker og opprette kundestøtte. Kunnskapsbase – Et redskap som bruker maler til å hjelpe deg å lage strukturerte hjelpeartikler som automatisk indekseres i Google-søk, samt et dashbord for rapporter. Tilbakemeldinger fra kunder – Et redskap som hjelper deg å lage spørreundersøkelser, samle inn tilbakemeldinger og analysere kundeinnsikt. Rapportering – Et nytt dashbord som gir deg rapporter på hvordan teamet behandler saker, hvordan kunder deler tilbakemeldinger, og effektiviteten av kunnskapsbasen din.

«Noen klienter sier at de ikke har budsjett til mer kundeservice, men det er et tankesett som bør endres. Når du gjør opplevelsen bedre for kundene, fører det til vekst for ditt eget selskap,» forteller Steven Loepfe, grunnlegger og en av partnerne i Storylead, en av betabrukerne av Service Hub og dessuten «HubSpot Gold Tier Partner». «Som byrå kommer mesteparten av inntektene våre fra eksisterende kunder og de som blir henvist til oss av dem. Service Hub er nøyaktig det vi har sett etter. Klientene våre bruker allerede HubSpot, så dette vil være en naturlig utvikling for dem. Det er en enorm mulighet, både for oss og dem.»

Du kan lære mer om Service Hub her: https://www.hubspot.com/products/service.

Om HubSpot

HubSpot (NYSE: HUBS) er en ledende plattform innen kunderelasjonshåndtering (CRM), markedsføring, salg og kundeservice. Siden 2006 har HubSpot hatt som mål å gi verden bedre kundeservice. I dag bruker over 41 500 kunder i over 90 land HubSpots prisbelønte programvare, tjenester og støtte til å forvandle måten de kommuniserer med og gleder kundene sine. HubSpot, som består av Marketing Hub, Sales Hub, Service Hub samt en kraftig, gratis CRM, gir virksomheter redskapene de trenger for å behandle kundenes opplevelser fra start til mål.

HubSpot er blitt kåret til et flott sted å jobbe av Glassdoor, Fortune, The Boston Globe og The Boston Business Journal. Selskapet har hovedkvarter i Cambridge i Massachusetts, med kontorer i Dublin i Irland (hovedkvarter for EMEA), Singapore (hovedkvarter for APAC), Sydney i Australia, Tokyo i Japan, Berlin i Tyskland og Portsmouth i New Hampshire.

Du finner mer informasjon på www.hubspot.com.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/561869/HubSpot_Logo.jpg

KILDE HubSpot

Relaterte lenker

http://hubspot.com