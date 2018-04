Icelandair inspirerer passasjerer til å ta vakre flyfoto fra 22 000 fot

Icelandairs første nye Boeing 737 MAX 8 tar til skyene med mer plass i kabinen og nytt design på vinduene, noe som forbedrer utsikten, komforten og opplevelsen.

Boeing 737 MAX 8 er nå en del av Icelandairs flåte og vil bli brukt over hele rutenettet, med tur over Atlanterhavet hver dag.

I løpet av de neste fire årene vil Icelandair motta 16 nye fly som et ledd i selskapet lovnad om å fortsette å forbedre kundenes opplevelse og sørge for at passasjerene nyter reisen like mye som destinasjonen.

Det transatlantiske flyselskapet Icelandair ønsket velkommen til sin nye Boeing 737 MAX 8-maskin med den unike flyturen «Iceland By Air», som tok en spesiell rute over Islands vakreste landskaper.

Alle flyene til Icelandair har fått navn etter islandske vulkaner eller områder som representerer Islands spektakulære naturlige skjønnhet. Den nye Boeing 737 MAX 8-maskinen, som har fått navnet Jökulsárlon, tok en skreddersydd flytur til nord for å se Akureyri, byen hvor Icelandair ble grunnlagt i 1937, fra luften. Passasjerene kunne også nyte synet av fjellene i Trollaskagi, Eyjafjord i Akureyri, Reykjavik og høylandet i Hvalfjord.

Vert for flyturen var den islandske landskapsfotografen Páll Jökull, og av ham fikk gjestene en opplæring i hvordan man tar de beste flyfotoene fra de nye vinduene. Med Páll's fototips fikk passasjerene hjelp til å ta det perfekte bildet. Flyets nye LED-lyssystem gir bildene nok lys, og de forbedrede vinduene hjelper med å ramme inn bildene. «Nøkkelen til å ta et godt bilde fra Boeing 737 MAX er en kombinasjon av det tilgjengelige lyset og komposisjonen av det du ser der ute, enten det er landskap eller skyer, og dette blir lettere med de nye vinduene,» fortalte Jökull.

Passasjerene skålte for det nye flyet med Icelandairs spesialproduserte 737 Transatlantic Icelandair Pale Ale, som var tilgjengelig om bord og i Icelandair Saga Lounge på Keflavik International Airport i en begrenset periode. Ølet har en alkoholprosent på 7,37 og er laget med humle fra den nordvestlige Stillehavskysten (hvor Boeing-flyene lages) og europeisk malt som en hyllest til reisen flyene vil gjøre.

Icelandairs Boeing 737 MAX 8 gir en forbedret opplevelse for flypassasjerene, med nytt design på kabininteriøret og tilpassbar LED-belysning. Den forbedrede kabinen, som er et resultat av mange år med forskning, inneholder et «Boeing Sky Interior» som er utstyrt med moderne, skulpturerte vegger som på smart vis ledet blikket ditt mot vinduet. Andre lure løsninger er også lagt til, som større bagasjehyller som gir passasjerene ekstra plass til å oppbevare håndbagasjen.

Icelandairs nyeste fly hever også standarden i drivstoffeffektivitet og ytelse, med inntil 20 prosent større effektivitet* og en rekkevidde som er økt til inntil 3515 nautiske mil. 737 MAX inneholder den nyeste stille maskinteknologien for å redusere flyets støy med inntil 40 prosent.

Flyselskapet kommer til å legge 16 nye 737 MAX 8- og Boeing 737 MAX 9-fly til flåten i løpet av de neste fire årene, slik at flyselskapet kan fortsette å styrke det voksende nettverket sitt.

Det nye flyet vil komme i tillegg til Icelandairs eksisterende flåte av 757- og 767-fly, som alle passer til mellomlange turer og flyselskapets drift av transatlantiske og europeiske ruter.

Björgúlfur Jóhannsson, president og administrerende direktør for Icelandair, sier: «Det at vi i løpet av de neste fire årene kan ønske 16 nye fly velkommen til Icelandairs flåte, viser hvor mye vi satser på å forbedre kundenes opplevelse. Boeing 737 MAX-familien vil gjøre det mulig for oss å styrke rutenettverket og tilby kundene våre valg og fleksibilitet i et svært konkurransepreget marked.»

Tidlig på sommeren i 2018 vil selskapet starte fem nye nordamerikanske ruter i tillegg til en ny rute mellom Dublin og Reykjavík. Icelandair har også nylig forenklet produkttilbudet om bord, og tilbyr nå to reiseklasser: Saga Premium og Economy. Dette for å oppfylle kundenes reisebehov. Det er ikke bare rutenettet og produktene i luften som er blitt styrket, men også kundenes opplevelse på nett er blitt oppgradert med en ny nettside som er tilgjengelig på 16 nye språk og er lettere enn noen gang å navigere i.

Alle som reiser med Boeing 737 MAX 8 i løpet av den neste måneden, kan delta i konkurransen om å ta det perfekte bildet fra luften, ved å bruke #IcelandByAir. De beste bildene kommer i Icelandairs eget magasin og blir vist frem på selskapets nettside. Hvis du vil lese fotografen Palls tips, finne ut mer om konkurransen eller bestille hos Icelandair, kan du gå til: http://www.icelandair.com.

