Insight utnevner ny regionsjef for Norden

Susanna har bakgrunn innen IT og telekommunikasjon, og har jobbet for Nokia som leder av Business Mobility Scandinavia, og i en rekke roller for Microsoft, der hun fremmet salg av løsninger i regionen. Før Insight jobbet hun i Interoute, en ledende paneuropeisk sky- og nettverksleverandør, hvor hun var ansvarlig for å drive utviklingen fra produkt til tjenestesalg i det svenske markedet. Hun starter nå i Insight på et tidspunkt hvor Fortune 500-selskapet utvider både løsninger- og tjenesteporteføljen.

«Dette er en veldig spennende tid for Insight, grunnet jobben med å akselererer innsatsen for å bli den foretrukne løsningsleverandøren i Norden», sier Susanna. «Jeg ser frem til å ta fatt på denne utfordringen i en ambisiøs og dynamisk organisasjon, på et tidspunkt da den er posisjonert for ikke bare å bidra til at kundene effektivt styrker sin virksomhet i dag, men støtte dem på hele deres digitale transformasjon.»

Susannas nye rolle medfører lederansvar for Insights regionale operasjoner, med base i Sverige. Hennes nærmeste leder blir Luisa Sanz, regionsjef for Norden, Sør-Europa og Alpene.

«I en tid da digital transformasjon skaper nye krav, er det viktig å kunne finne de rette løsningene og tjenestene for behovet i hver virksomhet. Susanna er dyktig på å finne den kompetansen i en teknologibedrift som best passer kundenes behov, og jeg gleder meg til å se resultatene hun kommer til å få Norden», sier Luisa.

KILDE Insight