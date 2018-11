Island lar ni islendinger være fortellerne i den hittil mest omfattende guiden om landet

REYKJAVIK, Island, November 19, 2018 /PRNewswire/ --

Inspired By Iceland, et felles markedsføringsinitiativ for Island, forener bransjer og landets egne innbyggere for å bringe verden til Island

Guiden "A-Ö om Island" - ("The A-Ö of Iceland ") bruker det islandske språket for å fortelle en omfattende historie om landet

Et felles markedsføringsinitiativ for Island, kalt Inspired By Iceland, er kjent for hjertevarme og humoristiske kampanjer. De har forent landets bransjer og stemmer for å gi oss en omfattende historie om Island i dag. Målet er å øke bevisstheten om Island som et flott land å besøke, som en kilde til kvalitet når det gjelder både mat, produkter og erfaring, og som et flott land å investere i og gjøre forretninger med.

Dette samarbeidet på tvers av bransjer gir en svært bred forståelse av islandsk liv og kultur gjennom en guide til landet kalt "A-Ö om Island". Guiden utforsker tre temaer:

'Reise' - ('Journey') - som dykker ned i dypet av den islandske reiseopplevelsen, og forteller historien om Island som et fornuftig reisemål på alle tider av året.

'Leve' - ('Living') - som undersøker hvordan islendingene har brukt innovasjon, naturressurser og kreativitet for å trives og blomstre, og forteller historien om Island som et progressivt og moderne samfunn.

'Smake' - ('Taste') - som er historien om renheten, kvaliteten og de naturlige ressursene når det gjelder mat- og drikkevarer på Island, og om hvordan islandsk mat er vevet sammen med den islandske kulturen.

Den lille nordiske nasjonen er en global leder innen områder som er svært relevante i 2018, og guiden inneholder ekspertråd fra ni islendinger, som gir et glimt av det islandske samfunnet. For eksempel historien til Islands førstedame, Eliza Reid, som snakker om sin erfaring med Islands unike proaktive tilnærming til likestilling. Island er det første landet i verden som har innført likelønn for kvinner ved lov. I tillegg til å ta et etterfølgelsesverdig standpunkt når det gjelder likestilling, har Island også en bærekraftig historie, noe guiden også utforsker. Island er det eneste landet i verden som får nesten 100 prosent av sin energi fra fornybare kilder, og over 45 000 turister har avgitt verdens første 'islandske løfte' og lovet å reise ansvarlig.

Alle ekspertene i guiden deler lidenskapelig fra historiene sine for å gi fans av Island i hele verden et bredere, dypere og virkelig intimt portrett av det unike landet.

Inga Hlin Palsdottir, direktør for Promote Iceland, forklarer:

"Det er viktig at vi alltid forteller historien om Island via folket som har bidratt til samfunnet vårt og gjort Island til det det er i dag."

"Vi håper at historiene våre, gjennom våre eksperter i vår A-Ö- guide, vil inspirere folk, ikke bare til å komme og besøke oss, som vi selvfølgelig vil at de skal gjøre, men også for å finne ut mer om kulturen vår, vår eksportindustri og om hvordan Islands nyskapende ånd har sørget for en svært høy livskvalitet i et lite land med begrensede ressurser. Vi befinner oss i en tidsalder med global kulturdeling, og det er akkurat det vi vil gjøre, dele kulturen vår med verden og lære av andre samfunn også."

"A-Ö om Island" kan finnes ved å gå til Inspiredbyiceland.com

