Kahoot! med massiv app-oppdatering - skal gjøre elever til ledere gjennom moderne tilnærming til læring

Kahoot! ble bygget på pedagogikken "learners to leaders", en tidsriktig pedagogikk som baserer seg på at elever får både økt læringsutbytte og økt mestringsfølelse og motivasjon når de får ta kontroll over sin egen læring, utfordre andre, tenke kritisk og være kreative. Med dagens app-oppdatering tar Kahoot! et sjumilssteg innenfor denne pedagogiske retningen.

I tillegg til å være nyttig i læringssituasjoner i skolen, er også oppdateringen nyttig for de som bruker Kahoot! i sosiale sammenhenger eller på jobb. Quizmastere kan nå lage sine egne kahooter på mobilen, velge og redigere bilder fra mobilen og legge de direkte inn i spillet, utfordre venner, kolleger eller familie og mye mer.

En av de første appene til å bli integrert i Apple Schoolwork

Kahoot!'s app-oppdatering inkluderer også en integrasjon med Apple's Classkit API. Dette gjør Kahoot! til en av de aller første appene som blir integrert i Apples nye Schoolwork app, en app som skal hjelpe lærere å gi elevene oppgaver, måle læring og framgang og hjelpe dem til økt læringsutbytte. Da Tim Cook presenterte på Apple's Worldwide Developer Conference tidligere i Juni, var Kahoot! en av appene som ble presentert på scenen sammen med Apple-sjefen.

Fra elev til leder

I en undersøkelse som nylig ble gjennomført av Kahoot!, med mer enn 1500 lærere, sa 1 av 5 at de ber elevene sine om å lage sine egne Kahoot!-spill som en viktig del av sitt læringsopplegg. De tre største grunnene til dette var å motivere elevene til å ta ansvar for egen læring, utvikle økte samarbeidsevner og å øke læringsutbytte over tid. 14% av lærerne sa at ved å la elevene lage sine egne læringsspill, opplever de at flere ønsker å presentere og lede klassen. 12% sa at det å produsere sine egne kahooter øker samarbeidsevnene, og 12% sa at det også øker læringsutbyttet betraktelig.

En lærer som deltok i undersøkelsen, Zack Gilbert, har brukt Kahoot! siden 2013 og sier:

"Å spille Kahoot! er både gøy og læringsrikt for elevene, men å lage sine egne spill og spille de sammen med klassen sin, er enda bedre! Med denne app-oppdateringen opplever jeg det som enda enklere for elevene å lage sine egne spill fra scratch og å dele kunnskapen ved å spille sammen med andre. Jeg har vært lærer i 23 år, og er helt sikker på at den mest autentiske formen for læring skjer når elevene får lov til å tenke kreativt og kritisk, samarbeide og lage sitt eget innhold. Når de i tillegg får presentere innholdet for klassen sin øker både gleden og læringsutbyttet enda mer! Nå kan elevene gjøre alt dette direkte på mobilen sin, der de allerede er mest komfortable og bruker mye av tiden sin."

Blant oppdateringene i Kahoot! appen finner du:

Lag kahooter direkte på mobilen

Lag dine egne læringsspill fra scratch når det passer deg best, direkte på mobilen. Du trenger ikke engang å logge på for å lage dine egne kahooter. I appen finnes en sjekkliste med hjelpsomme tips om hva som skal til for å lage en engasjerende, god kahoot. Bilder kan legges til og redigeres direkte fra mobilens kamera eller bildebibliotek.

Spill sammen med klassen, familie, venner eller kolleger, direkte fra appen

I tillegg til single-player og challenges, som har vært i appen siden starten og som av mange lærere brukes som spillbasert hjemmelekse, kan du nå også spille Kahoot! med andre via AirPlay (Apple TV) og Chromecast. Du kan også bruke mobilen som hovedskjerm dersom du ikke har en storskjerm tilgjengelig. Dersom du ikke ønsker å lage kahooten selv, kan du velge blant 25+ millioner offentlig tilgjengelige kahooter, direkte i appen.

Annen funksjonalitet

Single-player games har vært tilgjengelig i Kahoot!-appen siden lanseringen. Challenges, som ofte brukes som tidsbegrensede, spillbaserte hjemmelekser, kan deles blant via annet e-post, Google Classroom, Remind, eller ved å dele en unik, tidsbegrenset game PIN i klassens læringssystem. Hjemmelekse-funksjonaliteten gjør det mulig for elever å øve, spille og øke kunnskapen via Kahoot!, i sitt eget tempo, utenfor klasserommet.

""Learners to leaders"-pedagogikken, som vi nå tar et stort steg videre, setter eleven i førersetet i klasserommet. Muligheten til å lage egne læringsspill øker læringsutbyttet via kritisk tenking, samarbeid og kreativitet. Evner som er, og vil bli, ekstremt viktig for å fungere godt i morgendagens arbeidsmarked. Det at vi lar elever ta ledelsen i klasserommet ved å utfordre andre i egenproduserte spill, øker ansvaret for egen og andres læring, på en morsom og engasjerende måte", sier Morten Versvik, co-founder og teknologisjef (CTO) i Kahoot!

Du kan laste ned Kahoot!-appen i App Store eller Google Play.

Mer informasjon om appen finner du her: http://kahoot.com/mobile-app/

Om Kahoot!

Siden oppstarten i 2012 har læringsplattformen Kahoot! utviklet seg fra en norsk teknologi til et globalt, popkulturelt fenomen. Kahoot! har over 70 millioner månedlige, unike brukere (MAUs) i mer enn 200 land og et bibliotek med mer enn 50 millioner læringsspill (kahooter). Kahoot!s visjon er: "Make learning awesome!". Kahoot! er et selskap med kontorer i Oslo, London, Austin og Palo Alto. (Kahoot! AS er registrert på NOTC-listen med tickeren "KAHOOT".)

Se mer på Kahoot.com.

Let's play!

