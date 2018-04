Nest Cam IQ tar steget ut med et spesialbygget, kraftig og intelligent utendørs sikkerhetskamera

Nest Labs, Inc., som står bak «et smartere hjem», kunngjorde i dag at Nest Cam IQ utendørs sikkerhetskamera blir tilgjengelig i Europa. Med førsteklasses bilder og intelligente funksjoner får brukerne den viktigste og mest relevante informasjonen - for eksempel at det befinner seg en ukjent person i hagen - slik at de kan bruke mer tid på å leve livet og mindre på å bekymre seg for sikkerheten i hjemmet.

Nest Cam IQ utendørs-sikkerhetskameraet viser ikke bare det som skjer. Det er så smart at det faktisk kan skille mellom en person og naboens katt, og varsle deg ut ifra denne informasjonen. Når kameraet oppdager en person, kan det sende en Person Alert til mobilen. Det zoomer også inn automatisk og følger personen i bilderuten, slik at du får bedre kunnskap om hva vedkommende gjør.[1] Og hvis du abonnerer på Nest Aware, kan du dessuten få personlig tilpassede varsler som opplyser om personen er en venn eller et familiemedlem - eller en ukjent person.

«Folk kjøper sikkerhetskameraer for å kunne føle seg trygg på at hjemmet og familien er beskyttet. Men når det gjelder å passe på hjemmet, skal et kamera ikke bare vise hva som skjer. Det bør kunne gi kritisk og relevant informasjon via et varsel, slik at brukerne får de opplysningene som betyr mest», sier Lionel Guicherd-Callin, Head of EMEA Product Marketing i Nest Labs. «Med lanseringen av Nest Cam IQ introduserte vi et av de mest intelligente og kraftigste kameraene på markedet, for å forbedre sikkerheten i boliger. Når vi nå lanserer Nest Cam IQ utendørs-sikkerhetskameraet i Europa, utvider vi den intelligente beskyttelsen til utsiden.»

Til grunn for Nest Cam IQ utendørs ligger spesialbygget maskin- og programvare som gjør det lettere for brukerne å beskytte hjemmets utside:

Høykvalitetsvideo. I likhet med innendørsversjonen har Nest Cam IQ utendørs-versjonen Supersight, slik at du kan zoome inn opptil 12x. Med den digitale 4K -sensoren og video i HDR og 1080p HD får du et bedre bilde av et bestemt område, som for eksempel hagen. Kameraet kan også zoome inn og følge en person automatisk når vedkommende går over plenen, og vise et bilde i 130° med sporingsfunksjonen med nærbilder. Takket være Night Vision med infrarøde LED-lamper lyses hele området opp når det er mørkt.



Robust design: Nest Cam IQ utendørs har IP66-klassifisering, noe som betyr at det er ekstremt værbestandig. Kameraet er tøft nok til å holde stand selv om det regner, snør og blåser eller om det skulle få en og annen dusj med vannslangen. Det installeres på en sikker måte som er motstandsdyktig mot inngrep, med en strømkabel som kan skjules.



Nest Cam IQ utendørs har IP66-klassifisering, noe som betyr at det er ekstremt værbestandig. Kameraet er tøft nok til å holde stand selv om det regner, snør og blåser eller om det skulle få en og annen dusj med vannslangen. Det installeres på en sikker måte som er motstandsdyktig mot inngrep, med en strømkabel som kan skjules. Skrem bort tyvene ved hjelp av lyd og bilde. Avskrekk ubudne gjester med kameraets høyttalere (som er 15 ganger kraftigere enn høyttaleren på Nest Cam Outdoor) og funksjonen HD Talk and Listen. Når du snakker via appen, pulserer lysringen på Nest Cam IQ utendørs for å trekke ubudne gjesters oppmerksomhet til kameraet.



Innebygd sikkerhet. Nest Cam IQ utendørs kobles til en strømkilde slik at du får kontinuerlig direkteoverføring døgnet rundt i opptil 1080p HD-video, på mobilen, nettbrettet eller datamaskinen. Videoen krypteres på enheten med en sikker tilkobling via 128-bits AES med TLS/SSL. Med totrinns bekreftelse kan du også legge til et ekstra lag med beskyttelse i Nest-kontoen. Kameraet oppdateres automatisk med OTA-oppdateringer (over-the-air)[2].

Nests intelligens

Det hjelper ikke å ha et sikkerhetskamera hvis du ikke ser på videoen til riktig tid. Takket være den innebygde intelligensen i Nest Cam IQ utendørs vet du hva som skjer - når det gjelder.

Person Alerts. Når Nest Cam IQ utendørs oppdager en person i kameraets synsfelt - og ikke et dyr, en plante eller en skygge på veggen - kan det sende et varsel med et tilpasset bilde som er zoomet inn.



Supersight. Når du åpner appen for å se hva som skjer, vises alt i HD. Du får se en fullstendig visning i 130 grader av området og en sporingsfunksjon med nærbilde av personen som er oppdaget. På den måten får du både mer detaljrike bilder og den større sammenhengen.



Activity Alert. Nest Cam tar opptil 2,6 millioner høyoppløselige bilder om dagen, noe som er mye å bla gjennom. Funksjonen Sightline i Nest Cam IQ utendørs inneholder innovative algoritmer som finner de mest relevante bilderutene. På den måten kan du raskt og effektivt se hva som har skjedd hver dag, uten å gå glipp av noe. Det tar også frem viktige øyeblikk og zoomer inn på det som skjer, slik at du slipper å kaste bort tid på å lete gjennom materialet. Kameraet kan også sende varsler med øyeblikksbilder, slik at du kan se hva som har skjedd, selv om du gikk glipp av et varsel. Det finnes tre timer med øyeblikksbilder i Nest-appen.

Nest Aware

Hvis en kunde med Nest Cam IQ utendørs abonnerer på Nest Aware, får kameraet tilgang til avanserte nettskybaserte algoritmer som gjør kameraet enda smartere. Du får også tilgang til kontinuerlig Video History fra de 5, 10 eller 30 siste dagene, fra 50 NOK i måneden.

Egne Activity Zones. Gjennom å markere områder i kameraets synsfelt som du vil holde et ekstra øye med (for eksempel bakgården), får du bare varsler når aktivitet eller personer registreres i de områdene du angir.



Familiar Face Alert. Ved hjelp av avansert teknologi for ansiktsgjenkjenning kan Nest Cam IQ for utendørsbruk hjelpe deg å oppdage, kategorisere og se forskjell på familiemedlemmer og ukjente personer. Takket være denne funksjonen vet du om det er barnet ditt som kommer hjem fra skolen, eller en ukjent person, som går inn døren.



Varsel om person som snakker og hund som bjeffer. Iblant skjer det ting utenfor kameraets synsfelt. Når Nest Cam IQ utendørs registrerer en person som snakker eller en som hund bjeffer, sendes det et varsel til deg.

Pris, tilgjengelighet og installasjon

Nest Cam IQ utendørs er nå tilgjengelig for 3790 NOK på http://www.nest.com/eu og hos forhandlere i europeiske land der Nest-produkter selges.

Nest Cam IQ utendørs har en inngrepssikker konstruksjon og en skjult strømkabel som kan kobles til et vanlig vegguttak, slik at kameraet kan installeres på en sikker måte. Noen kunder ønsker kanskje å få en fagperson til å installere Nest Cam IQ utendørs for dem. Her kan du finne en lokal Nest Pro-installatør som konfigurerer og monterer kameraet.

Om Nest

Hovedmålet til Nest er å skape «smarte» boliger - boliger som tar vare på beboerne på innsiden og verden på utsiden. Selskapet konsentrerer seg om å lage enkle, tiltalende og brukervennlige maskinvarer, programmer og tjenester. Med Nest Learning Thermostat™ og strømtjenestene fra Nest får du det behagelig samtidig som strømforbruket i hjemmet kontrolleres. Med Nest Protect™ røyk- og karbonmonoksidalarm blir du tryggere, og med Nest Safety Rewards kan du spare penger gjennom tilknyttede leverandører av boligforsikring. Med Nest Secure™ alarmsystem, Nest Cam™ sikkerhetskameraer og Nest Hello™ videoringeklokke kan du følge med på hva som skjer hjemme - uansett hvor du er.

Nest-produkter selges i 18 land, og de brukes i nesten alle land over hele verden. Nest Learning Thermostat har bidratt til å spare ca. 20 milliarder kWh med strøm så langt. Og gjennom Works with Nest-programmet kan tredjepartsprodukter kobles sikkert til Nest-enheter for å gjøre boliger tryggere, mer energieffektive og mer omtenksomme. Mer enn 30 000 Nest Pro-installatører over hele verden hjelper til med å installere Nest-produkter.

Du finner mer informasjon på nest.com/eu.

1. Videostrømming, videoopptak og mobilvarsler krever fungerende Internett og Wi-Fi.

2. En aktiv Wi-Fi-tilkobling kreves for OTA-oppdateringer

